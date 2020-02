Osim Olma postoje još dva jako zanimljiva slučaja. Tu je sjajni Norvežanin Haaland koji je prešao u Dortmund iz Salzburga, a Manchester United sigurno će trebati usluge Bruna Fernandesa koji je u redove Crvenih vragova stigao iz Sportinga

Španjolski nogometaš Dani Olmo napravio je pravi „bum“ ove zime. U rekordnom HNl transferu otišao je iz zagrebačkog Dinama put Leipziga koji na njega izbiljno računa.

Olmo je već upisao svoje prve nastupe, a zabio je i svoj prvi pogodak. No smije li nastupati u Ligi prvaka ove sezone ako znamo da je već nastupao za Dinamo? Zavirili smo u pravilnik UEFA-e da bismo razjasnili sve sumnje.

Kako je bio slučaj u proteklim sezonama i dobro poznato pravilo, klubovi koji prođu u drugi krug UEFA-inih natjecanja mogu registirirati još tri igrača koji nisu nastupali u drugim klubovima.

Promjena pravila

No prošle sezone je krovna organizacija europskog nogometa promijenila i to pravilo. Naime, momčadi tako i ove sezone mogu registrirati još tri igrača, neovisno o tome jesu li nastupali za druge momčadi u Ligi prvaka ili u Europskoj ligi. Registaciju tih igrača momčadi koje su osigurale drugi krug morale su obaviti do 3. veljače.

Kako je Dani Olmo potpisao ugovor s Leipzigom 25. siječnja, njegova je momčad imala dovoljno vremena da ga registrira za nastup u Ligi prvaka. Inače, Leipzig igra već u srijedu u 21 sat protiv Tottenhama.

Osim Olma postoje još dva jako zanimljiva slučaja. Tu je sjajni Norvežanin Haaland koji je prešao u Dortmund iz Salzburga, a Manchester United sigurno će trebati usluge Bruna Fernandesa koji je u redove Crvenih vragova stigao iz Sportinga.