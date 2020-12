Naravno, vijest da će igrati protiv svjetskih viceprvaka odjeknula je u susjednoj Sloveniji. Pogledajte kako izgledaju naslovnice njihovih sportskih rubrika

Hrvatska nogometna reprezentacija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine igrat će u skupini H protiv Slovačke, Rusije, Slovenije, Cipra i Malte.

U europskim kvalifikacijama sudjelovat će 55 reprezentacija koje su podijeljene u 10 skupina – pet skupina sa po pet reprezentacija, te pet skupina sa po šest ekipa. Pobjednici direktno odlaze na mundijal, a deset drugoplasiranih te dvije reprezentacije iz Lige nacija igrat će dodatne kvalifikacije.

Kvalifikacije će se igrati od ožujka do studenoga 2021. godine, dok je play-off od 24. do 29. ožujka 2022. Svjetsko prvenstvo će se održati od 21. studenog do 18. prosinca 2022. u pet katarskih gradova (Doha, Lusail, Al Khor, Al Wakrah, Al Rayyan).

Reakcije iz susjedstva

Naravno, vijest da će igrati protiv svjetskih viceprvaka odjeknula je u susjednoj Sloveniji. Pogledajte kako izgledaju naslovnice njihovih sportskih rubrika.