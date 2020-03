SLAVNI VRATAR PREBOLIO KORONU I OPISAO SVOJE ISKUSTVO: ‘Izgledalo je kao gripa, a onda je počelo. Jedna stvar me prepala’

View this post on Instagram

El coronovarius es un problema GLOBAL. Es momento de demostrar que somos una gran sociedad. Tenemos que cumplir con las indicaciones de las autoridades y ser responsables para que los hospitales no se colapsen. Aprovechad esta coyuntura para leer, escribir, ver películas, jugar y educar. Está en juego la salud de todos. Gracias a todos los profesionales sanitarios por vuestro trabajo y esfuerzo. ¡Y mucha fuerza para los infectados! Este virus lo pararemos juntos 💪🏼 #YoMeQuedoEnCasa #QuédateEnCasa