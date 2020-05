Emery je bio trener španjolskog prvoligaša Valencije od 2008. do 2012. godine a onda je šest mjeseci proveo na klupi Spartaka iz Moskve prije nego je bio preuzeo Sevillu

Vodeće momčadi španjolskog prvenstva Barcelona i Real Madrid u ponedjeljak su dezinficirale svoje klupske prostorije i igrališta na koja bi se krajem ovog tjedna ili početkom idućeg trebali vratiti hrvatski reprezentativci Ivan Rakitić i Luka Modrić.

Prije nego počnu individualno trenirati na travnjaku trebali bi biti testirani na koronavirus. U međuvremenu su obojica primila pohvale preko medija od ljudi koji su imali važnu ulogu na španjolskim travnjacima.

Španjolski nogometni trener Unai Emery (48) rekao je u nedjelju tijekom jednog intervjua kako je najbolji kapetan kojeg je imao u svojim momčadima bio Ivan Rakitić.

Rakitić – najbolji kapetan

Emery je preko Skypea sudjelovao u razgovoru kojeg je organizirao nogometni savez pokrajine Galicije (RFGF). Bio je upitan tko je najtalentiraniji igrač kojeg je trenirao.

„Očito, Neymar. Kao kapetan Rakitić. Kao igrač koji unosi najviše pozitivne dinamike u svlačionicu Coke. Više je razina kako se može pridonijeti momčadi“, odgovorio je Emery.

On je sa Sevillom od 2013. do 2016. godine tri puta osvojio Europsku ligu a u sezoni 2013./2014. kapetan momčadi je bio vezni Rakitić koji je zatim prešao u Barcelonu. U toj momčadi Seville bio je desni bek Coke. Emery je zatim otišao u Paris SG gdje je bio do 2018. godine i gdje je vodio brazilskog napadača Neymara, a onda je otišao u Arsenal na čijoj je klupi bio do prosinca 2019. godine. Od tada je bez posla.

Inače, Ivana Rakitića, koji je na izlaznim vratima Barcelone, ovih dana doslovno tjeraju iz kluba “navijači” koji mu i na društvene mreže stavljaju poruke “Rakitić Out”.

Pohvale za Modrića

Fernando Redondo (50), koji je na poziciji veznog igrača nastupao za Real Madrid od 1994. do 2000. godine, smatra kako još uvijek nije završila Modrićeva etapa u „kraljevskom klubu“ premda je s 34 godine najstariji igrač u svlačionici.

„Modrić je drugačiji igrač, stvara razliku na terenu. Potrebno ga je čuvati jer nastavlja biti jako važan za sadašnji Real Madrid“, izjavio je Redondo u razgovoru za novine AS.

Nekadašnji suigrač Davora Šukera u Real Madridu kaže kako zbog ozljede koljena više ne igra za njegove veterane, no da je i dalje u kontaktu s klubom. „Kada odem na Santiago Bernabéu ili u klupski centar u Valdebebasu osjećam se kao doma”, rekao je taj Argentinac koji je okončao igračku karijeru 2004. godine u Milanu. Redondo je s Real Madridom osvojio dvije Lige prvaka, 1998. i 2000. godine.