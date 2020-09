SLAVNI SRPSKI TRENER POTPUNO IZGUBIO ŽIVCE: Mihajlović odgovorio na teške optužbe – ‘Gov*ari, prestanite nam nanositi bol’

Mihajloviću je puknuo film i odlučio se obračunati sa svima koji ga prozivaju putem medija

Srpski trener i legendarni nogometaš, Siniša Mihajlović, dao je veliki intervju za talijansku Gazzettu dello Sport, u kojem se žestoko obrušio na sve one koji ga optužuju da je pokupio koronavirus na godišnjem odmoru jer se nije pridržavao propisanih mjera te da je usput zarazio svoju obitelj i ugrozio sve s kojima je bio u kontaktu.

Mihajloviću je puknuo film i odlučio se obračunati sa svima koji ga prozivaju putem medija. Kazao je kako je korona za njega dječja igra nakon što je nedavno pobijedio leukemiju.

“Enzo Ferrari je rekao da Talijani opraštaju sve osim uspjeha. Ja dodajem i sreće. Puno je ljubomore i bezobrazluka oko nas. Kako ih ono zovu po društvenim mrežama? Hejteri? Ja ću to prevesti i nazvat ću ih govnari”, rekao je Mihajlović.

‘Govnari ostavite nas na miru’

On pak tvrdi kako se ponašao odgovorno na odmoru i kako je pazio i pridržavao svih mjera. “Išao sam na odmor u Sardiniju, kao i svakog ljeta. Tamo više od 20 godina imam kuću. Na otoku u to vrijeme nije bilo virusa, nijedan zaraženi. Dva mjeseca nisam vidio obitelj, otišao sam ih zagrliti. Poštivao sam sve mjere sigurnosti i zaštite, nosio masku kad sam išao u dućan ili restoran. Skidao sam je samo za stolom, jer kako da jedem s maskom? Gotovo da nisam išao na plažu ili na brod”, kazao je Mihajlović.

Zatim je opisao sve što je radio na odmoru… “Za 20 dana sam šest ili sedam puta večerao u restoranima, Costa Smeralda, mislim da nije zabranjen. Ne idem u noćne klubove, to nisam radio ni kao mlad, pogotovo ne s 51 godinom. Navečer sam sjedio s prijateljima u dvorištu. Što sam ja to radio drugačije od onih u Siciliji ili Kalabriji? Ili je problem što je to Costa Smeralda? Mjesto na kojem se okupljaju bogati i poznati? Što je to ako ne ljubomora”, pitao se Mihajlović.

Na kraju je još jednom poslao poruku svim “hejterima”. “Svi sude, a malo ih ima pravo to raditi. Cijela moja obitelj, pa tako i ja, testirali smo se čim smo se vratili sa Sardinije. Drugi upiru prstom u mene, a nisu se ni testirali. Možda su i oni pozitivni, samo ne znaju. Nisam uradio ništa protiv pravila. Ja sam ovdje žrtva. Testirao sam se, bio sam pozitivan, otišao u karantenu, preležao bolest. Sve ostalo je samo jeftino moraliziranje. Uvijek krivite vuka, to odgovara ovcama. Ukratko, govnari. Nanosite bol mojoj obitelji, ostavite je na miru! Srećom, nemam profile na društvenim mrežama, ali ne mogu dopustiti da se na mene nabacuju blatom, a da ne odgovorim na to”, zaključio je.