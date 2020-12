SLAVNI SRPSKI TRENER IMA BIZARAN PROBLEM: Mihajlović poludio zbog incidenta u svlačionici – ‘Napast ću ga kad ga uhvatim’

Mihajlović je ustanovio kako netko iz svlačionice odaje informacije medijima

Srpski trener Siniša Mihajlović naišao je na podosta neugodan problem u svom aktualnom klubu Bologni. Naime, njegova momčad gostuje u subotu u sklopu desetog kola Serie A kod Intera, ali uoči utakmice dogodio se pomalo bizaran incident.

Mihajlović je ustanovio kako netko iz svlačionice odaje informacije medijima, a usput je otkrio i na koji je način to doznao.

“Isprobao sam novu formaciju samo kako bih provjerio tko to otkriva tajne novinarima. Napravio sam to namjerno. Istražujem i naći ću tko je, a kada ga pronađem, napast ću ga. Neće više igrati. Da se razumijemo, ne znam tko je, bili smo tu samo mi i pokušao sam samo otkriti tko to prenosi stvari medijima”, rekao je pomalo ljutiti Mihajlović i onda poslao poruku špijunu.

“Danas je sve u tiskovinama, ali kad saznam, neće biti zabavno. Svi uvijek znaju kako će Bologna igrati, to nije slučaj s drugim klubovima. Ako je netko tu, uhvatit ću ga”, rekao je popularni Miha.