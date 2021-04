U prvom dvoboju polufinala Lige prvaka Manchester City je slavio u Parizu protiv PSG-a s 2-1 (0-1) i stekao veliku prednost pred uzvrat.

PSG je poveo preko Marquinhosa (15), a City je preokrenuo preko Kevina de Bruynea (64) i Riyadha Mahreza (71). U 77. minuti Francuzi su ostali s igračem manje zbog izravnog crvenog kartona Idrissa Gueyea.

Utakmicu je s velikom pozornošću pratio nekadašnji pjevač Oasisa Liam Gallagher, inače, poznat kao veliki navijač Cityja. Za vrijeme susreta posebno se na njegovom udaru našao Brazilac Neymar. Gallagheru se zamjerio zbog glumatanja na terenu te ga je nekoliko puta nazvao pi*kom.

“Neymar je sramotna mala pi*ka.”

“Izbacite tu prljavu pi*ku Neymara.”

“Pravda, prljave pi*ke.”

