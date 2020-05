SLAVNI NOGOMETAŠ PROGOVORIO O BORBI S OPAKOM BOLESTI: ‘Nisam izlazio iz kuće, bilo me sram i plakao sam pred obitelji’

‘Čuvao sam to dugo u sebi, trenirao naporno, no onda me sve stiglo’

Engleski nogometaš, branič Evertona i povremeni reprezentativac, Michael Keane, progovorio je za engleske medije o svojoj borbi s depresijom. Keane je prije tri godine prešao iz Burnleyja z Everton za 26 milijuna eura, a tada su ujedno počeli njegovi problemi.

Na utakmici Kupa zaradio je posjekotinu na stopalu, rana je nakon utakmice zašivena, a Keane je odlučio nastaviti s treninzima iako je rana bila svježa. Zbog toga je pokupio infekciju i završio je u bolnici.

“Tada sam samo htio biti uz suigrače jer smo imali težak period. Nisam htio biti taj koji će prvi baciti ručnik iako sam imao tešku ozljedu. Htio sam izaći na teren, dati sve od sebe, ali se ispostavilo da to nije bila najbolja odluka. Iz te situacije sam nešto naučio jer sada znam kako se nositi sa sobom. Ako čovjek pati, onda mora razgovarati s nekim”, pojasnio je Keane.

I tada je po prvi put postao depresivan…

“Nisam htio izlaziti iz kuće, nisam htio nikoga vidjeti. Bilo me sram toga kako su se stvari razvijale i nisam htio da me itko gleda niti sam išta htio raditi. Čuvao sam to dugo u sebi, trenirao naporno, no onda me sve stiglo. Imao sam slom, plakao sam pred obitelji i tada sam dotaknuo dno. Poslije toga sam se osjećao bolje jer sam počeo ići kod sportskog psihologa kojeg i sada posjećujem”, zaključio je Keane.