POZNATI NAPADAČ ZGROZIO SVIJET: ‘Pričaju da sam ja donio koronu u svoj grad… Neću donirati ništa, to je moj novac’

Dok njegovi jednako imućni suigrači pomažu na sve način svojim zemljama u borni s koronavirusom, on jednostavno ne želi čuti za donacije i štoviše naglašava da svoj novac neće davati nikome te da će ga trošiti kako god želi. Slavni napadač i bivši igrač Reala, Cityja, Arsenala i Monaca, Emmanuel Adebayor svojim je posljednjim istupom zgrozio svijet.

Trenutno nastupa za paragvajsku Olimpiju, a od tamo je pobjegao u rodni Lome, glavni grad Togoa, gdje je morao provesti dva tjedna u karanteni. Njegova je zemlja, kao i većina afričkih zemalja teško pogođena virusom i ljudi umiru svakodnevno, a očekuje se i moguća katastrofa zbog lošeg financijskog stanja, zdravstvnog sustava i nestabilnosti zemalja Crnog kontinenta.

‘Ne želim donirati’

Brojni sportaši afričkog porijekla već tjednima pomažu kako god mogu svojim zemljama, milijunskim donacijama ili pozivima u pomoć, ali Adebayor nije jedan od njih, on ne želi donirati niti jedan euro.

“Svi vi koji me napadate da ne doniram, u pravu ste, ne doniram i neću donirati. Radim ono što želim i jedem što želim. Znam da će biti puno onih koji će me zbog toga kritizirati, ali ja odlučujem što ću raditi sa svojim novcem”, kazao je Adebayor.

U njegovoj se zemlji proširila glasina kako je baš on donio virus u Lome, a to ga je silno naljutilo.

“Znam da neki pričaju da sam ja doveo virus u Lome. To je tužno, ali ova je zemlja takva. Mogu me usporediti s Drogbom, mogu me usporediti s Eto’om, ali nažalost, ja nisam oni. Ja sam Emmanuel Sheyi Adebayor i uvijek ću raditi ono što želim “, poentirao je napadač.