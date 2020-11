Prodaja kluba je rezultat koronakrize u kojoj je profit dosta smanjen, iako su premije u Premier ligi dosta visoke čak i za klubove koji su na dnu ljestvice. Bilićeva sudbina se ne zna, no dolazak novog vlasnika koji je spreman investirati u klub i igrače može biti samo dobra vijest

Nisu ovi dani baš najbolji dani za Slavena Bilića i njegov West Bromwich Albion. U devet kola nisu uspjeli upisati niti jednu pobjedu u Premier ligi, a hrvatski trener već polako “visi” i, ne uspije li izboriti pobjedu protiv slabog Sheffielda kod kuće, prijeti mu otkaz.

No nije takav rezultat Bilićeva krivica. Istina, mora snositi dio krivnje bivši hrvatski izbornik, no uoči sezone žalio se kako mu klub nije dao nikakav budžet da si osigura pojačanja za Premer ligu. Isto tako, ni sreća ga nije baš mazila, a to su sve faktori na koje on nije mogao utjecati.

Ovaj financijski faktor mogao bi se uskoro promijeniti. Naime, kako pišu britanski mediji, West Bromwich mogao bi dobiti novog vlasnika jer će sadašnji većinski vlasnik Guochuan Lai prodati svoj udio u klubu za nemalih 150 milijuna eura.

Sve da se riješi kluba

Zanimljivo je da je taj novi vlasnik zasad obavijen velom tajne, kako piše britanski Telegraph, njegov se identitet još ne zna. Lai je kupio klub prije četiri godine za višu cijenu od 170 milijuna eura, a navodno je spreman otići u “minus” od 20 milijuna samo da se riješi kluba.

Prodaja kluba je rezultat koronakrize u kojoj je profit dosta smanjen, iako su premije u Premier ligi dosta visoke čak i za klubove koji su na dnu ljestvice. Bilićeva sudbina se ne zna, no dolazak novog vlasnika koji je spreman investirati u klub i igrače može biti samo dobra vijest.

Bolan poraz od Uniteda

West Bromwich Albion je u subotu navečer minimalno poražen (1:0) na gostovanju kod Manchester Uniteda, a osim završnog rezultata menadžera WBA Slavena Bilića razočarale su odluke glavnog suca Davida Cootea.

Naime, domaća momčad je jedini pogodak na utakmici postigla iz kaznenog udarca u 56. minuti, a Portugalcu Bruni Fernandesu su trebala dva pokušaja, jer mu je prvi udarac gostujući vratar Johnstone obranio, ali je nakon intervencije VAR-a udarac ponovljen, jer je vratar napustio crtu prije udarca.

WBA je četiri minute prije mogao biti u poziciji da dođe do vodstva s bijele točke, jer je David Coote dosudio kazneni udarac zbog prekršaja Fernandesa. No, nakon konzultacije s VAR-om i pregledavanja situacije glavni sudac je poništio svoju originalnu odluku.

“Jako sam razočaran tom odlukom. Kroz cijelo drugo poluvrijeme sam se osjećao kao “mali West Brom”, kad su sve ključne odluke išle protiv nas. Gledao sam nekoliko puta i za mene je to čisti jedanaesterac na Conoru Gallagheru. Nije mi jasno zašto je promijenio odluku. Imali smo nesreću kad je Darnella Furlonga lopta pogodila u ruku i dosuđen je jedanaesterac, ali prije toga je bio čisti faul na Gallagheru”, izjavio je Bilić za BT Sport.