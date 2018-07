SLAVEN BILIĆ ISKRENO PRIZNAO: ‘Da se SP igra u Njemačkoj, rekao bih da je Hrvatska favorit protiv Rusa, ali ovako…’

‘Da je SP u Njemačkoj, rekao bih da je Hrvatska favorit. Na papiru je naša momčad jača, ali i Rusija ima prednosti i igra kod kuće’

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić dao je intervju ruskom Sport Express o utakmici Hrvatske i Rusije u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, koja je na rasporedu u subotu u Sočiju od 20 sati. Na početku opsežnog intervjua prisjetio se Nane, omiljeni trener u Rusiji koji tamo gaji veliku popularnost, te 2007. godine, kada je kao izbornik vodio Hrvatsku do pobjede nad Engleskom na Wembleyju kojom je pomogao Rusiji plasirati se na Europsko prvenstvo.

‘Neki su u Engleskoj zazivali rezerve’

Ruski novinar u tekstu taj dio Bilićevog intervjua najavljuje riječima:

“Da bi stigli na Europsko prvenstvo, trebalo nam je pravo čudo – ne samo vlastitu pobjedu nad Andorom kod kuće, već i hrvatsku pobjedu u Engleskoj na Wembleyu. Balkanski tim, kojeg je predvodio tadašnji hrvatski izbornik Slaven Bilić, pokazao je u toj skupini najbolji nogomet i izgledao je bolje od Britanaca. Međutim, do zadnjeg kola Hrvati su potpuno izgubii motivaciju, jer sa 23 bodova već su bili osigurali svoje mjesto na turniru i nisu si morali priuštiti da jednostavno daju sve najbolje, ali svejedno su išli s najjačim sastavom, iako su neki u Engleskoj zazivali rezerve”, piše autor teksta, a Bilić dodaje:

“Bila je to jedna od najvećih hrvatskih pobjeda ikad, moram priznati. Pobijedili smo Englesku u Londonu na Wembleyju, iako su njima bodovi bili potrebniji nego nama u toj utakmici. Englezi znaju gubiti časno, bili su korektni prema meni nakon toga”, kazao je Bilić, koji je zajedno s hrvatskim igračima tada slavljen širom Rusije kao spasitelj ruskih ambicija. Rusi još pamte tu uslugu, ali deset godina kasnije neće popustiti Hrvatskoj na svom SP-u…

‘Sjećam se kako ste vi reagirali nakon naše pobjede nad Engleskom’

“Sjećam se kako ste vi reagirali nakon naše pobjede nad Engleskom. Svi su nam zahvaljivali, čak i naslovnice ruskih novina. Primili smo puno pisama iz Rusije, bilo je to posebno, ali lagao bih kad bih rekao da smo to napravili zbog Rusije. Pobijedili smo zbog Hrvatske”, kaže Bilić koji je ruskom novinaru objasnio koliko se hrvatska reprezentacija promijenila od tad pa do danas…

“Tada se rađala generacija koja je danas poznata širom svijeta. Hrvatska ima potpuno drugačiju momčad nego tada, 2007. godine. Modrić, Eduardo, Ćorluka i Rakitić tek su počinjali, a mnoge sam znao iz mlade reprezentacije pa mi je bilo lakše. Tada 19-godišnjeg Rakitića smo pozvali iz Švicarske, imali smo mladu momčad, ali s iskusnom braćom Kovač i Šimunićem. Danas Modrić, Ćorluka i Rakitić nisu više mladi, igraju iste uloge kao Kovači u mojoj momčadi. Ova Hrvatska je snažna, igrači se dugo poznaju, mnogi su odradili nekoliko velikih natjecanja i još uvijek su gladni uspjeha”, objasnio je Slaven Bilić koji je rekao kako je za prolaz u četvrtfinale SP-a trebalo i malo sreće.

Osvrnuo se Bilić i na Meksiko, kazavši kako je igrao odlično u skupini, ali kako nije imao sreće što je išao na moćni Brazil u osmini finala…

‘Hrvatska je imala sve, i kvalitetnu igru i sreće’

“Hrvatska je imala sve, i kvalitetnu igru i sreće. U skupini je protiv Argentine igrala nevjerojatno. Imali smo sreće što smo dobili Dansku iako Hrvatska nije odigrala najbolju utakmicu.Luka je za mene posebna osoba, bilo mi je žao što nije zabio. Ali treba odati priznanje i treneru i igračima, a posebno Modriću. Treba imati karakter uzeti loptu i pucati penal u raspucavanju odmah nakon promašaja”, kaže Bilić i komentira šanse Rusije i Vatrenih u ovoj utakmici:

“Hrvatska – Rusija? Šanse su 50-50″. Da je SP u Njemačkoj, rekao bih da je Hrvatska favorit. Na papiru je naša momčad jača, ali i Rusija ima prednosti, igra kod kuća i ima sjajnu organizaciju igre. Dok sam radio u Lokomotivu vidio sam da u ligi igraju vrlo organizirane momčadi poput CSKA, Rubina, Spartaka, Zenita… Ta organizacija u igri i discipliniranost pomogli su Rusiji pobijediti Španjolsku, a protiv Egipta i Saudijske Arabije pokazali su i da znaju zabijati golove.”

‘Hrvatska danas ima igrače s više individualne kvalitete nego mi 1998.’

Ova generacija Vatrenih uspoređuje se s onom slavnom iz 1998. godine koja je na Mundijalu u Francuskoj ponijela broncu, što je najveći hrvatski nogometni uspjeh ikad. Sad kad su “Dalić Boysi” došli u priliku ponoviti ili čak nadmašiti taj uspjeh, sve su češće usporedbe s tom Bilićevom generacijom. Usporedbe su uvijek prisutne, pogotovo prije velikih natjecanja, ali sad je to posebno izraženo…

“Bronca je bila prije 20 godina, ne možete uspoređivati igrače tad i danas. Hrvatska danas ima igrače s više individualne kvalitete, nego što je imala naša momčad. Prije 20 godina Boban je bio u Milanu, Šuker je igrao za Real, a sada se cijela momčad, svi igrači, bore za titule s velikim klubovima. Subašić je u Monacu, Vrsaljko je osvojio Europa ligu s Atletico Madridom, Ćorluka rusku titulu, Lovren igrao finale Lige prvaka s Liverpoolom, Brozović i Perišić su u top 3 u Italiji, Rebić je osvojio njemački kup, Mandžukić Scudetto… Ali te dvije Hrvatske slične su po karakteru”, istaknuo je Slaven Bilić.