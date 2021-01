SLAVEN BILIĆ EKSPRESNO PRONAŠAO NOVI KLUB: Nismo ni sanjali da ćemo ga tamo gledati – ‘Potpisali smo dvogodišnji ugovor’

Hrvatski trener i bivši izbornik, Slaven Bilić, našao je, kako se čini, novi posao. Samo mjesec dana nakon što je dobio otkaz u engleskom West Bromwich Albionu, Bilić je dobio novi angažman i to na drugom kraju svijeta, u Kini. Točnije, Bilić će voditi Beijing Guoan, gdje će zamijeniti Brunu Genesija.

Kinezi su to već službeni potvrdili na svom službenom Twitteru.

“Počašćeni smo što možemo objaviti kako smo potpisali dvogodišnji ugovor s našim novim prvim trenerom gospodinom Slavenom Bilićem i izraziti mu dobrodošlicu u klub”, objavili su na Twttteru.

We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK

