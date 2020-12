U sinoćnjem susretu 13. kola engleskog nogometnog prvenstva West Bromwich Albion, kojeg vodi hrvatski trener, bivši izbornik i proslavljeni nogometaš Slaven Bilić, je na gostovanju kod moćnog Manchester Cityja odigrao 1:1, osvojivši prvi bod nakon 14 uzastopnih poraza od “Građana”.

BILIĆ ZAMALO KREIRAO ČUDO PROTIV VELIKOG PEPA GUARDIOLE: WBA otrgnuo bodove Manchester Cityju i iznenadio sve

Junak utakmice bio je gostujući vratar Sam Johnstone koji se istaknuo s nekoliko sjajnih obrana, a u sudačkoj nadoknadi je obranio zicere Ilkayu Gundoganu i Raheemu Sterlingu. No, unatoč ovom sjajnom rezultatu, engleski mediji pišu drugačije. Naime, TalkSPORT javlja kako je u klubu WBA donešena odluka, kako je uprava kluba donijela odluku o tome da će Bilić ujutro biti smijenjen s pozicije trenera…

Slav deserves a bigger role than this but I would love to see him involved at West Ham again even as like an assistant manager or caretaker manager. Cannot believe he. Isn’t being back and now faces the sack. Deserves better #SlavenBilic #WHU https://t.co/AKAwifEfSB

