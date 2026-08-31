Slaven Belupo otpustio trenera koji ih je vodio do prošlogodišnjeg polufinala Kupa

Prvi trenerski otkaz je pao ove sezone i to nakon svega pet kola, klub iz Koprivnice odlućio je smijenjiti sadašnjeg trenera. Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Hrvatski prvoligaš oprostio se od trenera na službenim stranicama kluba i društvenim mrežama.

Kormilo koprivničkog kluba preuzeo je u lipnju 2025. godine naslijedivši Marija Kovačevića, čiji je dotad bio pomoćnik. U 45 službenih dvoboja ostvario je 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. Prošle sezone momčad je zadržao u pred krajem ljestvice (osmo mjesto) te ostvario zapažen rezultat plasmanom u polufinale Kupa, gdje ih je zaustavila Rijeka.

Klupsko priopćenje prenosimo u cijelosti gdje u nastavku donosi zahvalu domaćem stručnjaku:

"Odlukom Odbora za hitnost Slaven Belupa te na prijedlog sportskog direktora i direktora kluba, Mario Gregurina od večeras više nije trener koprivničkog prvoligaša. Nešto skromniji ulazak u sezonu i tri prikupljena boda u pet odigranih utakmica presudili su 38-godišnjem Koprivničancu, koji je na našoj klupi boravio punih 15 mjeseci. Točnije, od lipnja 2025. godine, kada je na istoj zamijenio svog dotadašnjeg šefa, Marija Kovačevića. U tom razdoblju vodio je 45 službenih utakmica, upisao 11 pobjeda i isto toliko remija te 19 poraza. Četiri utakmice odradio je u Kupu, uz tri pobjede i jedan poraz. Uz 41 prikupljeni bod, prošle sezone momčad je odveo do osme pozicije i polufinala Kupa, u kojem je bolja bila Rijeka.

Kao rođeni Koprivničanac, bivši igrač, trener u mlađim kategorijama, pomoćni trener, a do večeras i glavni trener prve momčadi Slaven Belupa, Mario je ostavio veliki trag u našem klubu i na tome mu od srca zahvaljujemo te mu želimo mnogo sreće u daljnjem sportskom i životnom putu."