SKANDALOZNO PONAŠANJE BIVŠE BARCINE ZVIJEZDE: Nije mu se svidjela odluka linijskog suca pa ga je fizički napao

Crveni karton pokazan mu je pri završetku utakmice

Igrala se 90. minuta utakmice u kojoj su se sučelili Istanbul Basaksehir i Sivasspor kada je Arda Turan poslan sa crvenim kartonom prema svlačionici. U otvarajućoj utakmici 32. kola turskog prvenstva Basaksehir, drugoplasirana momčad lige sad poravnata sa vodećim Galatasarayem koji ima utakmicu manje, uživao je do 90. minute prednost od 1-0 kada je autogol Volkana Babacana izjednačio rezultat.

Vremena za nešto napraviti bilo je malo, a domaćin ogleda imao je već 50-ak minuta i igrača manje, no Arda Turan, Barcelonin nogometaš poslan ondje na posudbu, krenuo je uz rub igrališta u smjeru suparničkog gola. Dojam je da je pao preko lopte, no izgleda da je on inzistirao na prekršaju kod linijskog suca koji je bio odmah uz mjesto gdje se sve odigralo. Nije mu se svidjela njegova odluka pa je na suca i nasrnuo:

Turan je redove Barcelone napustio u siječnju i iduće dvije i pol godine trebao bi provesti na posudbi u klubu za kojeg trenutačno igra. Premda je u Barcelonu stigao 2015. iz Atletico Madrida za 34 milijuna eura (plus sedam kroz bonuse) kao veliko pojačanje, Turan se nije uspio nametnuti u redovima katalonskog velikana. U tri godine upisao je svega 55 nastupa pri čemu ove sezone uopće nije igrao.