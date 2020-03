SKANDALOZNE IZJAVE ŠEFA JUVENTUSA: Brutalno uvrijedio Dinamova krvnika pa onda dobio neočekivanu pljusku

Agnelli tvrdi kako Atalanti u Ligi prvaka nije mjesto

Predsjednik Juventusa, Andrea Agnelli, izazvao je popriličan skandal s posljednjim izjavama vezanim za Ligu prvaka, odnosno mogućnost stvaranja Superlige. Agnelli je veliki zagovaratelj Superlige i izrazito mu smeta što su u Ligi prvaka klubovi koji, ha reći ćemo to što je jednostavnije moguće, ne bi trebali biti tamo.

Agnelli je konkretno za primjer uzeo Dinamova krvnika iz grupne faze Lige prvaka, Atalantu, koja je ujedno i senzacija Lige prvaka te je nakon 4:1 pobjede u prvoj utakmici osmine finala protiv Valencije već praktički osigurala četvrtzavršnicu. Atalanta europske utakmice igra na San Siru jer njezin stadion Gewiss ne ispunjava uvjete za Ligu prvaka.

Teška uvreda

O Atalanti se pišu samo hvalospjevi, kako zbog njihove debitantske sezone u Ligi prvaka, tako i zbog posebno atraktivnog nogometa koji igraju. No, Agnelli tvrdi kako Atalanti u Ligi prvaka nije mjesto, te da bi se najjači klubovi Europe trebali odvojiti i oformiti Superligu.

“Izuzetno poštujem sve što Atalanta radi, ali bez povijesti na europskoj sceni i samo zahvaljujući jednoj dobroj sezoni imali su direktan put u elitno europsko natjecanje. Je li to ispravno ili ne? Morali bismo zaštititi naše investicije i troškove. Bi li Atalanta u tom slučaju imala manje šansi zaigrati na vrhunskom nivou? Ne moram odgovarati na to pitanje, moramo stvoriti transparentan proces koji bi nas doveo do ispravnih odluka”, izjavio je Agnelli, a nedugo nakon toga stigao mu je odgovor od Giorgija Gorija, gradonačelnika Bergama.

“Poštujem Andreu Agnellija, ali stvarno se ne mogu složiti s tim. U usporedbi s elitom, bogatim i slavnima, daleko više volim rezultat postignut na terenu i zasluge za one koji predstavljaju provincijski grad koji je zaradio svoje mjesto u Europi znojem i maštom. To se zove sport”, izvrsno je poentirao Gori.