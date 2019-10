SKANDALOZAN ZAKLJUČAK MARCE ZBOG KOJE ĆE U MAKSIMIRU I MEĐUGORJU POLUDJETI: ‘To nije moja realna cijena, pa ipak igram u Hrvatskoj’

‘Dani Olmo je zatočenik u Dinamu iz Zagreba’

Španjolski list Marca donio je zanimljiv naslov za najboljeg igrača Dinama Danija Olma. Nazvali su ga ‘zatočenikom’ u Dinamu, a u njihovom tekstu se piše o ponudama koje su tijekom prošlog ljeta odbijene”, prenose talijanski portali TuttoMercato i Le Bombe Di Vlad.

‘Duga je lista klubova koji su pokucali na vrata kako bi angažirali Olma’

“Duga je lista klubova koji su pokucali na vrata kako bi angažirali Dinamovu zvijezdu Danija Olma. On je jedan od najinteresantnijih mladih nogometaša u Europi, a mnogi klubovi su ga željeli u prošlom prijelaznom roku. Međutim, ponude koje su stigle su odbijene. Tražili su ga Liverpool, Tottenham, Bayer Leverkusen, Valencia, Milan i Atletico Madrid. Ipak, nitko nije želio izdvojiti 40 milijuna eura. Dani Olmo je ‘zatočenik’ u Dinamu iz Zagreba”, poručila je Marca.

OLMO JE POKAZAO KAKO SE BORI ZA DINAMOV DRES: Pogledajte trenutak kad je krvave glave napustio igru

Miguel Olmo: ‘Cijena od 40 milijuna eura nije realna za nekog igrača u HNL-u’

Čak se i otac Danija Olma u nekoliko navrata pobunio protiv odluke hrvatskog prvaka da odbije sve ponude, jer smatra da je spreman za novi korak u karijeri. Isto smatra i Dani Olmo…

“Dinamo je postavio visoku cijenu i to uvjetuje broj ponuda. Razgovarao sam s mnogim potencijalnim kupcima, no većina klubova ne može toliko platiti. Zbog toga mnoge momčadi jednostavno ne žele niti mogu započeti pregovore s Dinamom jer je cijena previsoka. Znaju da nije lako pregovarati s Dinamom. Najprije se moraju dogovoriti klubovi, a onda bi eventualno uslijedili dogovori s Danijem. Dok se ne ostvare određeni preduvjeti, mi ništa ne možemo napraviti. No, Dani želi otići i na tome radimo. Cijena od 40 milijuna eura nije realna za nekog igrača u HNL-u”, izjavio je Miquel Olmo, Danijev tata, u razgovoru za Večernji list prije nekih mjesec dana.

Njegov sin isto je ponovio nekoliko dana poslije za Sportske novosti.

Dani Olmo: ‘Nema se tu što skrivati: želio sam otići iz Dinama. Smatram da je cifra od 40 milijuna eura za mene previsoka’

“Da, ostao sam na kraju u Dinamu. Tko zna, možda nisam napravio dovoljno da bih realizirao transfer. Ali htio sam igrati Ligu prvaka, a Dinamo igra u tom natjecanju. Nema se tu što skrivati: želio sam otići iz Dinama jer sam htio stati na stepenicu više, otići u neki jači klub, iz liga Petice. Smatrao sam da je ovo ljeto bilo najbolji trenutak za moj odlazak. Ali tu nisam mislio samo ne sebe već i na Dinamo. Smatram da je cifra od 40 milijuna eura za mene previsoka! Ne zbog toga što ja mislim da vrijedim manje, nego zbog činjenice da ipak igram u hrvatskoj ligi, a strani klubovi na to obraćaju pozornost. Realno, teško je da neki igrač u HNL-u dostigne takvu cijenu. Naravno, ne mogu tvrditi što će biti u budućnosti, ali ipak mislim da je malo previše”, objasnio je Dani Olmo.