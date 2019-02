SKANDAL U FIFI: Peruu oduzeto juniorsko Svjetsko prvenstvo u nogometu

Međunarodni nogometni savez objavio je kako je oduzelo Peruu domaćinstvo ovogodišnjeg SP za igrače do 17 godina

Međunarodni nogometni savez (FIFA) objavio je kako se ovogodišnje Svjetsko prvenstvo za igrače do 17 godina starosti neće održati u Peruu zbog brojnih organizacijskih i infrastrukturnih problema.

SP za igrače do 17 godina trebalo se održati od 5. do 27. listopada. Za sada još nije poznato gdje će se održati ovo natjecanje na kojemu će nastupiti i pet najboljih europskih reprezentacija sa EP-a koje će se održati u Irskoj od 3. do 19. svibnja.