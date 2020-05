SKANDAL TRESE REGIJU: Brončani Vatreni o teškim nacionalističkim optužbama; ‘Pljunuo je na grb i dres Hrvatske’

‘Nikada nikome neću dozvoliti da pljuje po grbu i dresu reprezentacije za koju sam časno nastupao’

Posljednjih dana u žiži sportske javnosti našao se nekadašnji nogometni reprezentativac BiH, Hrvat Marko Topić, koji je u intervju za Life kazao kako je 1997. godine u Bariju na Mediteranskim igrama na susretu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine bio pljuvan nakon postignutog gola od strane igrača Hrvatske koji su sjedili na klupi.

SKANDALOZNA TVRDNJA HRVATA KOJI JE IGRAO ZA BIH: ‘Brončani Vatreni psovao mi je mater na nacionalističkoj osnovi, nema što mi nije govorio’

Marko Topić: ‘Vladimir Vasilj me vrijeđao, pljuvao prema meni, psovao mi je mater balijsku’

Također, Topić je rekao kako je doživio uvrede na nacionalnoj osnovi od strane Vladimira Vasilja u HNL-u, kad je igrao u dresu Varteksa iz Varaždina.

“Imao sam i jedan neugodan incident u okršaju sa Hrvatskim Dragovoljcem u gostima. Za njih je tada branio Vladimir Vasilj koji je bio među stativama reprezentacije Hrvatske na spomenutim Mediteranskim igrama. U prvenstvenom dvoboju je pljuvao prema meni kada bi bio korner za nas, psovao mi je čak mater balijsku, nema što mi nije govorio. To se događalo 1997. godine”, rekao je Marko Topić u razgovoru za Life.

Između ostalog, Topić je kazao kako se s Vladimirom Vasiljem, tadašnjim vratarem Hrvatske i članom brončanih Vatrenih 1998. na SP-u u Francuskoj (bio treći golman, nije branio niti minute), sreo 2019. godine u Centru za edukaciju NSBIH te da su si pružili ruku. Isto tako, Topić je kazao kako je Maki Ivankoviću rekao, da se susret dogodio na drugom mjestu da bi drugačije reagirao.

“Zamislite, čak mi je pružio i ruku koja je 30 do 40 sekundi bila u zraku. Iz kulture nisam htio praviti skandal. Sada mu valja BiH i sada su svi Hercegovci veći domoljubi od mene. No, to je dokaz da sve kad – tad dođe na svoje”, istaknuo je Marko Topić.

Druga strana priče: ‘Urlao je trčeći prema hrvatskoj klupi, galamio, vrištao i govorio svakakve ružne riječi’

No, Vasilj je za Hercegovinu.info odlučio ispričati svoju stranu priče.

“U trenutku kada je Topić postigao pogodak na Mediteranskim igrama, trčeći prema klupi naše reprezentacije je urlao, galamio, vrištao i govorio svakakve ružne riječi, čak je i plazio jezik i s time je izazvao bijes i gnjev svih hrvatskih igrača. Od tog trenutka jedina meta hrvatskih igrača i njihovih krampona je postao Marko Topić. Upravo je on svojom sramotnom i skandaloznom proslavom pogotka ‘pljunuo na grb i dres’ Hrvatske te utakmicu doveo u nervozno stanje pa se ostatak igrao na rubu incidenta. Nitko na tako ružan i ponižavajući način nije slavio pogodak protiv Hrvatske kao što je on to učinio”, kazao je Vladimir Vasilj za Hercegovina.info.

“Mislim da je razlog bila njegova frustracija time što nije bio pozvan u hrvatsku reprezentaciju. Zanimljivo je da Topić izvlači stvari od prije 23 godine te spominje da je vrijeđan na nacionalnoj osnovi iako je Hrvat, što nema veze sa zdravim razumom”, dodao je i naglasio:

“Jednako tako Topić se sada sijetio i zviždanja himnoj u Širokom Brijeg. Čemu, upravo u ovo vrijeme, izvlači stvari iz prošlosti kojima proziva Hercegovce i neke političke stranke?”

‘On je želio mjesto pomoćnika izbornika A reprezentacije Bosne i Hercegovine’

“Mislim da ključ leži u tome, što je on želio mjesto pomoćnika izbornika A reprezentacije Bosne i Hercegovine, koje nije dobio. Za to su navodno krivi Hercegovci i HDZ. Mislim da je žalosno da se Marko Topić služi čak i politikom i nacionalizmom da bi dobio poene kod čelnih ljudi Saveza”, kazao je Vasilj te za kraj dodao.

“Nikada nikome neću dozvoliti da “pljuje po grbu i dresu” reprezentacije za koju sam časno nastupao”, zaključio je Vladimir Vasilj.