SKANDAL SVJETSKIH RAZMJERA POTRESA BiH NOGOMET: Zaraženi nogometaši Širokog morali igrati utakmicu protiv Sarajeva

Prije dva dana Široki je morao igrati protiv Sarajeva, iako je u kadru imao samo 13 igrača

Alarmantno je stanje trenutno u momčadi NK Širokog Brijega. Objavili su na svojim službenim stranicama kako trenutno imaju više koronavirusom zaraženih igrača nego zdravih, to jest 18 ih je bolesnih i samo šest zdravih.

Međutim, prije dva dana Široki je morao igrati protiv Sarajeva, iako je u kadru imao samo 13 igrača. Izgubili su s 2:0, a Široki je tražio odgodu te utakmice, no NS BiH im nije odobrio taj zahtjev, pa je poraz praktički bio neizbježan.

No, to čak i nije najgore od svega. Problem je u tome što je protiv Sarajeva moralo igrati šestero igrača koji su zaraženi koronavirusom. Široki je zbog toga poslao priopćenje u kojem navode kako su tražili odgodu, ali je nisu dobili i apeliraju da se barem odgode one buduće.

‘Hoće li tko progledati’?

“Uz onih 12 igrača koji su osjećali simptome i koji su na vrijeme stavljeni u izolaciju, današnje testiranje je potvrdilo kako su jedan član stručnog stožera i čak šest igrača NK Široki Brijeg, a koji su nastupili u derbiju 11. kola Premijer lige BiH protiv FK Sarajevo (2:0) na Koševu, pozitivni na koronavirus.

Iako je NK Široki Brijeg prije spomenute utakmice, uslijed razvoja cjelokupne situacije, o svemu telefonski obavijestio protivničku momčad i Nogometni savez Bosne i Hercegovine, isti su se oglušili na naše molbe za odgodom utakmice. Svjesni svega bojali smo se ovakvoga epiloga, a on nije pitanje samo NK Široki Brijega, nego svih nas. U pitanju su zdravlje i zaštita života, kako naših igrača i djelatnika, tako i suparničkih igrača i djelatnika, sudaca i svih ostalih koji sudjeluju u organizaciji utakmica.

NK Široki Brijeg trenutačno ima samo šest igrača iz seniorske momčadi na raspolaganju za treninge i utakmice koje slijede. Stoga ćemo službeno zatražiti odgodu sljedećih dviju utakmica (FK Velež Mostar u 1/8 finala Kupa BiH i FK Tuzla City u 12. kolu m:tel Premijer lige BiH) u nadi kako će nadležni napokon ‘progledati’ – u interesu nogometa i zdravlja igrača.

Moramo vrlo ozbiljno pristupiti ovome problemu i konačno pogledati kamo nas sve ovo vodi. Danas NK Široki Brijeg, a sutra možda već netko drugi…”, objavio je Široki Brijeg.