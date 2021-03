Izgledalo je kao da ćemo se raspasti. Autogol Sandra Kulenovića sedam minuta prije kraja utakmice mogao je značiti katastrofu za hrvatsku U21 reprezentaciju, no nekako smo se ipak izvukli i, na kraju, zaslužili tri boda protiv Švicarske u dramatičnoj završnici.

Prva su to tri boda za hrvatsku U21 reprezentaciju na europskim prvenstvima u povijesti, no ova generacija ima puno više potencijala od toga da bude odgovor na pitanje na nekom kvizu.

Rijetki su primijetili poveznicu Dinamove senzacije protiv Tottenhama i dosadašnjeg nastupa mladih Vatrenih na europskom prvenstvu. Dakako, Dinamovi nogometaši igraju važnu ulogu u postavi Igora Bišćana, no izjava Luke Ivanušeca nakon poraza Dinama od Tottenhama i poraza mlade reprezentacije od Portugala gotovo je identična. Ivanušec, jedan od predstavnika Dinamove mlade garde, izjavio je nakon tih utakmica kako bi volio da su igrali više napadački nogomet.

Bio je u pravu, kao i Dinamo protiv Tottenhama, i mladi Vatreni su se u prvoj utakmici protiv Portugala praktički prepustili sudbini, da bi se tek u drugoj utakmici protiv Švicarske oslobodili i počeli igrati nogomet i preuzeli sudbinu u svoje noge.

Bišćan je pogodio protiv Švicaraca. Igrao je u ofenzivnijem sastavu, Vizingeru je vjerovao više nego Kulenoviću u ovom slučaju, a ovaj mu je odgovorio pogotkom u maniri vrhunskih svjetskih centarfora. Također, Nikola Moro i Luka Ivanušec pokazali su o kako se kvalitetnim igračima radi. Imati 3:0 nakon 64 minute na europskom prvenstvu protiv bilo koga velika je stvar i želimo vjerovati da je to prava vrijednost ove hrvatske generacije.

Srijeda nam donosi jedinstvenu priliku da se plasiramo u drugi krug natjecanja, a na putu nam stoje Englezi koji su dosad izgubili dvije utakmice.

U našoj je skupini doista zanimljiva situacija. Nakon dva odigrana kola Portugal je na prvom mjestu skupine D sa šest bodova, Hrvatska je druga s tri, isto koliko ima i trećeplasirana Švicarska, a na dnu se nalazi Engleska bez bodova. Niti jedna reprezentacija, pa ni prvoplasirani Portugal, još nije osigurao četvrtfinale jer postoji mogućnost da u zadnjem kolu tri ekipe budu bodovno izjednačene i da će odlučivati gol razlika.

Zanimljivi su ti Englezi. Na početku su slovili kao sigurni putnici u drugi krug i jedna od najjačih reprezentacija na cijelom prvenstvu, a sad ih samo čudo može spasiti da uhvate drugo mjesto u skupini.

Možda je najveći engleski problem što su tradicionalno precijenjeni. Prema Transfermarktu engleska U21 reprezentacija vrijedi gotovo koliko i hrvatska A selekcija, 325 milijuna eura ukupno, da budemo precizni. Vatreni seniori, za usporedbu vrijede 348 milijuna eura.

Brojke mogu zavarati, kao što vidimo, ali nekad mogu i pokazati u kakvom je stanju momčad. Dovoljno je o ovim Englezima reći da iz igre još nisu zapucali u okvir protivničkog gola. Pazite, tu govorimo o igračima na čiji razvoj računaju najjači klubovi Premier lige, a neki od tih igrača imaju već ozbiljne minutaže u tim klubovima.

📊 England U21 failed to have a shot on target v Portugal tonight, having done so only once (a Hudson-Odoi free-kick) in the defeat v Switzerland in the opening match pic.twitter.com/eqgPvQ3z8x

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 28, 2021