‘Nisam zaslužio tjeranje iz mlade reprezentacije, Mandžukić i ja smo bili potjerani uz hrpu izrečenih i napisanih laži o razlozima te odluke’

Sjećate li se golmana Filipa Lončarića (32)? Nekad je bio golman Dinama, iznimno veliki potencijal između vratnica kojem su predviđali ozbiljnu karijeru i ulogu u zagrebačkom klubu, ali na svom profesionalnom putu negdje se “izgubio”, skrenuo i nikad nije ispunio svoj potencijal koji ga krasi.

Filip nije ostvario ni približno ono što je zamislio, ono što je njegov potencijal nudio. Svašta se toga događalo tijekom 13 godina profesionalnoga igranja, no najveću su kočnica u ostvarenju željenoga ipak bile ozljede, koljena nisu izdržala, pišu Sportske novosti i donose opsežan intervju s njim o njegovoj životnoj priči…

‘U pet su mi navrata pucali križni ligamenti na oba koljena’

“U pet su mi navrata pucali križni ligamenti na oba koljena! Četiri sam puta operiran, a nakon što sam i peti put doživio istu ozljedu, odlučio sam prekinuti karijeru. Bio sam u norveškom Tromsu, dogodilo se to lani na treningu i znao sam da je kraj”, kazao je Filip Lončarić o kojem se svojedobno pričalo kako ima problema s kockom, da je izgubio “bogatstvo na kocki”…

‘A i to je bilo izvučeno iz konteksta’

“A i to je bilo izvučeno iz konteksta. Pa kakvo sam to bogatstvo mogao izgubiti s 20-ak godina, kad nisam ni imao nikakvo bogatstvo! Istina je, znao sam, kao i mnogi, otići u kladionicu. Ali nikad tu nije bilo nekih velikih uloga. No, sve su me takve stvari ojačale, prolazio sam kroz teška razdoblja i izvukao sam pouku. Ne vjeruj novinarima, ha-ha”, kazao je Lončarić.

Koliko ovaj mladić nikad nije ispunio svoj puni potencijal svjedoči i jedan nevjerojatni podatak. Naime, je li moguće da je Filip u tih 13 profesionalnih godina, u tih šest klubova u četiri države, branio ukupno samo 113 puta na službenim utakmicama!?

‘A bilo je tih mladalačkih mušica’

“Da, to je otprilike to… Možda nedostaje nekoliko utakmica, ali to je to. Prilično malo, i meni je to nevjerojatno. A bilo je tih mladalačkih “mušica”, jednostavno sam bio takav i tu nije bilo pomoći… Kasnio sam na trening, volio sam izaći van, nisam baš bio prototip profesionalca. Potjeran sam s Dinamovih priprema u Kapfenbergu, zajedno s pokojnim Turinom, zbog neprofesionalnog ponašanja, zaslužio sam tu kaznu. Ali nisam zaslužio tjeranje iz mlade reprezentacije, Mandžukić i ja smo bili potjerani uz hrpu izrečenih i napisanih laži o razlozima te odluke”, iskreno i otvoreno rekao je Filip i na novinarsko pitanje naglasio kako je izbornik mlade reprezentacije u to vrijeme bio Dražen Ladić, a pomoćnik mu je bio Zlatko Dalić…

“Dražen Ladić, a pomoćnik mu je bio Zlatko Dalić! Sad su uloge promijenjene, ha-ha, život piše zanimljive priče”.