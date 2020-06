Noć za pamćenje hrvatskog nogometa

Na današnji dan prije dvije godine hrvatska nogometna reprezentacija svojoj je naciji priredila jednu od najvećih radosti ikad, pregazivši Lionela Messija i moćnu Argentinu u skupini C Svjetskog prvenstva u Rusiji s 3:0.

VATRENI, SKIDAMO VAM KAPU DO PODA: Veličanstvena Hrvatska demolirala Messijevu Argentinu i plasirala se u osminu finala SP-a!

Vatreni su tog 21. lipnja 2018. osigurali prolaz skupine na Mundijalu

Nakon 20 godina Vatreni su tog 21. lipnja 2018. u Nižnji Novgoradu osigurali prolaz skupine na Mundijalu i to na veličanstven način, ujedno dovevši Messija i družinu na rub ispadanja. Kasnije su ispali u osmini finala turnira od kasnijih svjetskih prvaka Francuza.

Momčad predvođena Leom Messijem jedva se dovukla do Rusije, kvalifikacije je igrala grozno, loše je i otvorila SP, sa samo 1:1 protiv Islanda, ali ipak je bila aktualni viceprvak svijeta i veliki izazov za Vatrene, koji su te noći oduševili nogometni svijet…

“Iako od prvog dana vjerujem u svoju momčad, i iako sam vjerovao da možemo biti dobri protiv Argentine, nisam baš vjerovao da ćemo nakon druge utakmice proći dalje. Sada moramo paziti da nas ne ‘prebaci’, moramo ostati mirni, staloženi i ponizni, moramo raditi svoj posao disciplinirano i odgovorno, kao momčad. Ako naš 22. igrač bude kao prvi, bude li među nama vladala želja za momčadskim uspjehom, onda ćemo nešto i napraviti. Nitko večeras nije sretniji od mene, ali ja prvi moram ostati na zemlji”, kazao je Zlatko Dalić nakon utakmice.

Ipak, malo je nedostajalo da uopće ne dođe do jedne od najvećih pobjeda u hrvatskoj nogometnoj povijesti i da nasred te utakmice Hrvatska ne ostane bez igrača koji će otvoriti put Vatrenima do pobjede, i to na kakav način. U prvom poluvremenu, koje je završilo bez golova rezultatom 0:0, Argentinin defenzivac Perez s par metara promašio je prazni gol Hrvatske, a Ante Rebić bio je jako loš i toliko agresivan da je bio sretan što je poluvrijeme završio sa samo žutim kartonom, jer je lako mogao dobiti crveni. Zlatko Dalić ipak ga je ostavio u igri i on mu se odužio na spektakularan način…

“Protiv Nigerije postavili smo Kramarića ispred Rakitića i Modrića, a sada smo stavili igrača iza njih. Izbor je pao na Brozovića jer je u konkurenciji s Kovačićem, Badeljem i Bradarićem najbrži, najživlji i tri je mjeseca igrao tu poziciju u Interu te je u punom ritmu. S druge strane, zadnja dva dana nismo radili niti jedan detalj taktike jer sam želio igrače pustiti da uživaju. Rekao sam već da će nam ovo biti najlakša utakmica za dokazivanje. Uživala je cijela Hrvatska, uživao je cijeli svijet. Vjerujem da ćemo dobiti nove navijače jer tko god je gledao utakmicu, mora početi navijati za Hrvatsku”, objasnio je taktičke zamisli protiv Argentine. U poluvremenu susreta u svlačionici rekao je Rebiću:

‘Ostani, igraj dalje, dat ćeš gol budeš vidio’

“Ostani, igraj dalje, dat ćeš gol budeš vidio”, hrabrio ga je Dalić, iako bi ga mnogi rado ostavili na poluvremenu pod tušem zbog igre i nervoze, kako je otkriveno u Dalićevoj knjizi “Rusija naših snova”. I onda Rebićev, ma hrvatski šou. U 53. minuti napadač iz Vinjana Donjih spektakularnim je volejom kaznio pogrešku vratara Caballera…

U 80. minuti Modrić je fantastičnim udarcem izvan kaznenog prostora pogodio za 2:0, u 90. minuti Rakitić je na asistenciju Kovačića postavio konačnih 3:0.

Te večeri Modrić je nagradom za igrača utakmice prijavio kandidaturu za Zlatnu loptu, a Messi je bio na rubu suza, izgubljen, nije znao što ga je snašlo…

Messi je bio u potpunosti blokiran

Zlatko Dalić sjajno je pripremio utakmicu, skautirao sa svojim stručnim timom Argentinu, te u potpunosti blokirao Messija tako što mu je posvetio čak tri igrača. Naravno, nisu Strinić, Brozović i Perišić striktno markirali istog čovjeka ili igrali flastera na njemu, ali su napravili jednu ključnu stvar, pretpostavku za zatvoriti najboljeg na svijetu. Oni su prije svega čuvali prostor oko Messija i priječili dotok lopte do njega. Taktika Hrvatske bila je da Argentini da loptu i čeka je u bloku.

#ARG ya no depende de sí misma para pasar a octavos de final, pero hay chances. Mirá las posibilidades ➡ https://t.co/xGGHwGNLQY pic.twitter.com/uJW19Y2Sg8 — Diario Olé (@DiarioOle) June 21, 2018

Kao što je to osjetio sjajni i hrabri na tom turniru Dejan Lovren, tako je na kraju i bilo. Pobjeda nad Gaučosima bila je početak “vatrenog ludila”, jer događaji koji su uslijedili bili su jedan luđi od drugoga, kao kakav ludi i prelijepi san, a Vatreni sljedećih mjesec dana nisu silazili s naslovnica domaćih, ali i svjetskih medija.

“Nije Argentina bila zbunjena, nego smo mi bili sjajni. Moramo biti sretni jer smo napravili mnogo dobrih stvari. Pobijedili smo Argentinu s velikim Messijem, najboljim igračem svijeta. Sve je bilo na visokoj razini. Prvih pola sata igrali smo strpljivu, kompaktnu obranu, bez rizika, a opet smo imali tri prigode. Na poluvremenu sam rekao da moramo nastaviti na isti način i da ćemo stvoriti još poneku šansu. Tražio sam još viši pritisak, a to smo i učinili znajući da im je zadnja linija slabiji dio momčadi, te smo prislili njihovog vratara na pogrešku, što nam je olakšalo igru. Nije to bilo slučajno, to smo zaslužili. Igrači su svoj posao odradili na najbolji mogući način, sve smo dobro skautirali i prilagodili se saznanjima o Argentini. Bilo je i naših greškica, ali sada je vrijeme za uživanje te još jednom čestitam igračima”, izjavio je Zlatko Dalić, čije riječi prenosi web izdanje HNS-a.