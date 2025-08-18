Sjećate li se da je prošle zime bio na meti Dinama? Sebastian Haller je sada potpisao za novi klub

Nizozemski napadač Sebastien Haller (31) napustio je Borussiju Dortmund potpisavši jednogodišnji ugovor za Utrecht, objavili su klubovi.

Haller je od siječnja bio na posudbi u Utrechtu, a nakon novog dogovora klubova, vratio se na Galgenwaard stadion potpisavši stalni ugovor.

"Sretan sam i zadovoljan. Ovog ljeta bilo je dosta interesa drugih klubova. Ali za mene je postojao samo jedan idealan scenarij, a to je bio FC Utrecht. Izgradili smo nešto veliko prošle godine i želim biti dio toga dulje," kazao je za klupsku stranicu.

🚨 OFFICIEL: Sébastien Haller signe au FC Utrecht 🇳🇱 en provenance du Borussia Dortmund ! 🇨🇮✅ pic.twitter.com/S6t6zL97iw — Séléphanto Football 🇨🇮 (@Selephanto) August 18, 2025

Haller je za Utrecht u 18 nastupa zabio šest golova pomogavši nizozemskom klubu u osvajanju četvrtog mjesta u Eredivisie. Bjelokošćanski napadač je već igrao za Utrecht, od 2015. do 2017. postigavši 30 golova u 65 nastupa.

Prije nego što je u siječnju otišao na posudbu u Utecht, Haller se povezivao s dolaskom u zagrebački Dinamo, no senzacionalni transfer se nije ostvario.

Haller je u Borussiju stigao u srpnju 2022. Međutim, ubrzo po dolasku u Dortmund dijagnosticiran mu je rak testisa. Napadač je u sljedećim mjesecima podvrgnut dvijema operacijama i kemoterapiji prije nego što se vratio na teren početkom 2023.

Ukupno je nastupio u 33 utakmice Bundeslige, postigavši devet golova.

"Sebastien je ovdje napisao posebnu priču. Borio se protiv raka impresivnom snagom. Sada se vraća u Utrecht, u klub koji mu puno znači. Želimo Sebastienu sve najbolje u budućnosti i, prije svega, dobro zdravlje," rekao je sportski direktor Dortmunda Sebastian Kehl.

Tijekom karijere igrao je i za Auxerre, Eintracht, West Ham i Leganes. Za reprezentaciju Obale Bjelokosti upisao je 30 nastupa i postigao 11 golova.

