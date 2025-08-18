SLUŽBENO /

Sjećate li se da je prošle zime bio na meti Dinama? Sebastian Haller je sada potpisao za novi klub

Haller se vratio u domovinu, a ovaj put se ne radi o posudbi

18.8.2025.
14:28
HINA
 Nizozemski napadač Sebastien Haller (31) napustio je Borussiju Dortmund potpisavši jednogodišnji ugovor za Utrecht, objavili su klubovi.

Haller je od siječnja bio na posudbi u Utrechtu, a nakon novog dogovora klubova, vratio se na Galgenwaard stadion potpisavši stalni ugovor.

"Sretan sam i zadovoljan. Ovog ljeta bilo je dosta interesa drugih klubova. Ali za mene je postojao samo jedan idealan scenarij, a to je bio FC Utrecht. Izgradili smo nešto veliko prošle godine i želim biti dio toga dulje," kazao je za klupsku stranicu.

Haller je za Utrecht u 18 nastupa zabio šest golova pomogavši nizozemskom klubu u osvajanju četvrtog mjesta u Eredivisie. Bjelokošćanski napadač je već igrao za Utrecht, od 2015. do 2017. postigavši 30 golova u 65 nastupa.

Prije nego što je u siječnju otišao na posudbu u Utecht, Haller se povezivao s dolaskom u zagrebački Dinamo, no senzacionalni transfer se nije ostvario.

Haller je u Borussiju stigao u srpnju 2022. Međutim, ubrzo po dolasku u Dortmund dijagnosticiran mu je rak testisa. Napadač je u sljedećim mjesecima podvrgnut dvijema operacijama i kemoterapiji prije nego što se vratio na teren početkom 2023.

Ukupno je nastupio u 33 utakmice Bundeslige, postigavši devet golova.

"Sebastien je ovdje napisao posebnu priču. Borio se protiv raka impresivnom snagom. Sada se vraća u Utrecht, u klub koji mu puno znači. Želimo Sebastienu sve najbolje u budućnosti i, prije svega, dobro zdravlje," rekao je sportski direktor Dortmunda Sebastian Kehl.

Tijekom karijere igrao je i za Auxerre, Eintracht, West Ham i Leganes. Za reprezentaciju Obale Bjelokosti upisao je 30 nastupa i postigao 11 golova.

