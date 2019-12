SJEĆA LI SE TKO ŠTO JE STANIĆ SVE GOVORIO O TORCIDI I HAJDUKU? Neki bi mu ovo mogli i zamjeriti – ‘Navijači su im licemjerni’

Stanić je svo ovo vrijeme nakon prekida igračke karijere uglavnom djelovao kao promatrač

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mario Stanić u ponedjeljak je službeno predstavljen kao savjetnik predsjednik Uprave Hajduka Marina Brbića za sportsku politiku. Stanić je prilikom predstavljanja istaknuo kako je Hajduk je na prekretnici – hoće li nastaviti pratiti tržište ili će se okrenuti sebi, istaknuvši kako će “fokus biti omladinski pogon kluba”.

“Volio bih biti dio Hajduka koji ne prati nogometnu modu nego je stvara i u tom kontekstu dat ću svoj maksimum. Nije lako biti igrač Hajduka, to su veliki pritisci, ali i veliki gušt. Ovdje je put od raja do pakla vrlo brz i ne postoji nekakva vrsta čistilišta”, kazao je Stanić, koji je dodao kako će biti nužno strpljenje i povjerenje.

Odgovarajući na upit o stanju u Hrvatskom nogometnom savezu, Stanić to duga priča koja postavljena “na obrascima nakaradnosti”.

“Trenutno se ne bavim HNS-om ali ne možemo pobjeći od toga da je Hajduk dio HNS-a moja ideja je da se trenutno fokusiram na Hajduk, a sve ovo što se događa unutra HNS-a i ti novi vjetrovi koji pušu su još jedan dokaz da se tamo ništa nije promijenilo. Ima jako puno loših stvari unutar HNS-a, uplitanja politike, centralizacija, mistifikacija, a ja smatram da se kroz nogomet može društvo mijenjati na bolje”, poručio je Stanić, koji je dodao on u pregovorima s dužnosnicima Hajduka inzistirao da zajedno s njim u klub u kao sportski direktor dođe Kepčija jer ima iskustvo koje može dati doprinos razvoju Hajduka.

Spojio bi Dinamo i Hajduk

E sada, Stanić je svo ovo vrijeme nakon prekida igračke karijere uglavnom djelovao kao promatrač, a intenzivno se bavio pisanjem kolumni te se u nekima dotakao i Hajduka, odnosno, Torcide. Prije nekih sedam godina pisao je o odnosu Hajduka i Torcidem kao i o odnosu kluba i navijača s HNS-om.

“Hajduk ima navijače i skoro ništa više, Dinamo ima likvidnost i skoro ništa više. Tko je u prednosti, zaključite sami. Ja predlažem nešto novo, ja bih spasio što se spasiti da. Od ova naša dva najveća kluba ja bih ujedinjenjem napravio jedan”, napisao je Stanić.

Reprezentacija i Poljud

Komentirao je svojevremeno i reprezentaciju na Poljudu. “Nakon dugogodišnje uzajamne netrpeljivosti i međusobnih optuživanja, nakon prekidanja utakmica, huligana na terenu i u odijelima, nakon orjuna i svastika, nakon totalne nebrige odjednom se događa ljubav. Prava i istinska ljubav, ili samo ljetna romansa? Procijenite sami. Može li se i treba li se igrati u Splitu? To je postalo povijesno i egzistencijalno pitanje našeg društva. Može li se igrati u Splitu? Naravno da može, ako nikako, onda na silu. Može, jer su tako odlučili političari. Treba li se igrati u Splitu? Naravno da treba. Političkoj eliti trebaju novi solventni glasači jer su stari postali nepouzdani”, pisao je tako Stanić.

U proljeće 2015. godine Torcida je napala Darija Srnu, tadašnjeg kapetana Vatrenih jer nije bio aktivan u istupima protiv HNS-a i poručili su mu da nije dostojan Hajduka. Stanić je i to komentirao.

“Torcida zamjera Srni što nije iskoristio svoj položaj i sve ove godine nije govorio o problemima hrvatskog nogometa. Konstatiraju da je umjesto rješavanja tih problema zabio glavu u pijesak kao i većina njegovih suigrača (čast izuzecima). Svojom pasivnošću je podržao sve ono što HNS godinama radi. Zamjeraju mu što je sudjelovao u stvaranju repke i atmosfere oko repke, pa eto sad nek igra i uživa u tom okruženju. Za kraj mu savjetuju da Hajduk ne uzima u usta, jer nije toga dostojan i usput poručuju njemu, ali i svima nama da će dobiti rat protiv HNS-a. Kad već prozivate zašto ne krenete redom? Nije Srna jedini igrač Hajduka koji je stvarao reprezentaciju i atmosferu o kojoj vi govorite. Bilo je tu puno utjecajnijih ljudi. Ako vam ih krenem nabrajati, trebat će mi puno prostora i vremena. Uostalom, vi to znate bolje od mene. Nije li licemjerno odapeti strijelu u jednu metu kad znamo da smo svi donekle odgovorni za stanje i ovu atmosferu”, pitao se tada Stanić.

Prozivka

Imao je tada i neke zamjerke na Upravu i navijače.

“Pitam se kako ste tako lako i brzo zaboravili sve ono dobroga što je Srna napravio za vaš Hajduk. Izgleda da je on igrao od svoje petnaeste godine za neki drugi Hajduk. Zapitate li se ikada tko je taj koji bi nam valjao? Ima li itko u Hrvatskoj tko bi mogao ispuniti vaše a i naše norme? Što je po vama trebao Srna napraviti? Možda štrajkati glađu ili razapeti šator? Nije dovoljno to što uklizava, centrira, dribla, dodaje i bori se. J..o to. To može svatko. Sramota je što se utišalo srce hajdučko i što rijetki imaju hrabrosti zamjeriti se Torcidi. Sramota je da se Uprava Hajduka nije javno očitovala i osudila ovaj vaš istup. Sramota je što uprava Hajduka zabija glavu u pijesak i bježi od odgovornosti. Sramota je što čast i ponos imaju svoju cijenu”, napisao je 2015. godine Stanić.

Kako će danas Torcida i Hajduk gledati na ove riječi to ne znamo, ali nadamo se da će sve biti u redu jer Stanića bi silno voljeli vidjeti na djelu i da bi dobro radio treba mu prije svega mir… Pa valjda će biti mir.