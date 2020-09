Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ovu je sezonu proveo na posudbi u prvaku Njemačke i Europe Bayernu iz Munchena iz talijanskog Intera, a tijekom posljednjih mjeseci pojavila su se razna nagađanja hoće li ga Bavarci otkupiti nakon posudbe.

Kao potencijalni problem navodila se činjenica da Perišić ima 31 godinu te da Nijemci na žele platiti 20 milijuna eura, koliko iznosi klauzula za njegovu kupnju u ugovoru u posudbi.

No, Bavarci su se ipak odlučili zadržati Vatrenog i dogovaraju njegov transfer, prenio je tu informaciju ugledni njemački list Bild.

Bayern want to sign Ivan Perišić permanently. Hansi Flick wants a high level fourth winger in his squad this season. Karl-Heinz Rummenigge is personally taking care of negotiations. Talks have already taken place & there's hope as Inter don't want Perišić back [Bild] pic.twitter.com/bKLFT11oMa

