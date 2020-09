SITNA PRIJEVARA RAZOTKRILA DOBRO ČUVANU TAJNU: Nećete vjerovati koliko je zaista koštao transfer najveće zvijezde Reala

Belgijski mediji otkrili su to zahvaljujući sitnoj prijevari koja se dogodila u njihovu trećeligašu Tubizeu

Prošlog ljeta Real Madrid doveo je jednog od najboljih igrača svijeta Belgijca Edena Hazarda iz Chelseaja za, kako se mislilo, sto milijuna eura. Međutim, ispada na kraju kako je Hazard plaćen znatno više, to jest, 160 milijuna eura, a do tog podatka došli su Belgijci i to sasvim slučajno.

Naime, belgijski mediji otkrili su to zahvaljujući sitnoj prijevari koja se dogodila u njihovu trećeligašu Tubizeu. Tubize je klub u kojem je Hazard igrao kao 12-godišnjak i 13-godišnjak i ono polažu pravo na 0,5 posto od transfera. E sada, visina stvarnog Hazardova transfera razotkrivena je nakon što je korejska tvrtka pokušala na prijevaru dobiti drugu ratu Hazardova transfera koja je pripadala Tubizeu. Ovi su odlučili tužiti Real Madrid, a onda je madridski klub bez odlaska na sud odlučio isplatiti Tubize i uplatili su im 800 tisuća eura.

Dakle, ispada kako je na kraju Hazard plaćen 160 milijuna eura, a ne sto milijuna eura kako se mislilo. Nadalje, to znači kako je Hazard najskuplji igrač u povijesti Reala. Garetha Balea, dosadašnjeg najskupljeg igrača, platili su 101 milijun eura, Cristiana Ronalda platili su 94 milijuna, Zinedinea Zidanea 77 milijuna, a Hazardov transfer nadmašuje ih sve.