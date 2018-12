SIR FERGUSONU ZABRANA DOLASKA NA UNITEDOVE UTAKMICE! Legendarni trener ne može pratiti svaki susret bivšeg tima

Legendarni menadžer u proljeće je pretrpio izljev krvi u mozak

Rezultate koje postiže Manchester Uniteda teško da mogu zadovoljiti klupske navijače, pogled na premierligašku ljestvicu reći će da klub s Old Trafforda u ovom trenutku za vodećim Manchester Cityjem zaostaje velikih šesnaest bodova nakon šesnaest odigranih kola.

Slavni dani kluba žive u sjećanjima navijača, rekordnih 20 naslova u engleskom prvenstvu ne izgledaju poput brojke koja će uskoro rasti kao što su rasli u vrijeme dok je na klupi momčadi sjedio Sir Alex Ferguson. Legendarni menadžer u proljeće je pretrpio izljev krvi u mozak, život mu je visio o niti, no, srećom, izbjegnuto je najgore.

Mora usporiti

Oporavljeni Ferguson cijelo je vrijeme uz klub, mjesto u loži je njegovo, pohodi utakmice Uniteda čiju je momčad vodio od 1986. do 2013. godine uzevši trinaest naslova u Premier ligi i dva u Ligi prvaka. U razmaku od devet dana Ferguson je viđen na tri utakmice Uniteda, tako i na gostujućoj, prilično dramatičnoj kod Southamptona. No, na onoj protiv Fulhama, javlja The Sun, nije ga bilo.

Ferguson je tu utakmicu preskočio na savjet liječničkog tima zabrinutog za njegovo zdravlje. Poznato je da legendarni, danas 76-godišnji škotski trener emotivno proživljava trenutke na nogometnim utakmicama, pa je kraći odmak od njih bila preporuka liječnika kako bi smanjio tempo i usporio. Nije nužno da proživi baš svaku strasnu situaciju Uniteda koji ih ove sezone svojim navijačima itekako pruža…