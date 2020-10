Manchester United odigrao je svoju najbolju utakmicu ove sezone. Crveni vragovi pomeli su, demolirali, uništili momčad Leipziga u kojoj je od prve minute nastupao bivši igrač Dinama Dani Olmo s visokih 5:0.

Junak Manchestera bio je Marcus Rashford koji se hat-trickom proslavio na Old Traffordu. Mladi engleski napadač utrpao je od 74. do 92. minute sva tri gola.

Time je srušio jedan vrlo zanimljiv rekord. Naime, po ulasku s klupe trebalo mu je samo 27 minuta da postigne tri pogotka. Dosadašnji rekord bio je 38 minuta, a držao ga je Kylian Mbappe. Treći je na toj ljestvici veliki Walter Pandiani.

Marcus Rashford scored a hat-trick in 27 minutes, no player has ever managed quicker in the Champions League as a substitute #mulive [opta] pic.twitter.com/nAKD8Dw8OH

— utdreport (@utdreport) October 28, 2020