SINJSKI DIJAMANT OGLASIO SE OKO RASISTIČKE UVREDE: Ovom porukom Saidu razriješio sve

Bivši kapetan Hajduka još je jednom demantirao da je on poslao spornu poruku i ispričao se Saidu

Ranije danas puno prašine podigla je navodna Instagram poruka Ante Vukušića Ahmedu Saidu u kojoj je igraču Hajduk s Vukušićevog profila poručeno da se vrati u Afriku. Pokazalo da je cijelu priču rasističkom uvredom zakuhao neki nepoznati haker koji je s Antinog profila poruku napadaču Hajduka.

SAID OD VUKUŠIĆA DOBIO PORUKU DA SE VRATI U AFRIKU: ‘Instagram profil mi je bio hakiran’

“Gledao sam utakmicu u kafiću, iscurila mi je baterija na mobitelu i tek kad sam stigao kući upalio sam ga i zatekao stotine poruka i poziva. Jedan od njih je bio poziv Mije Caktaša koji me upitao ‘što ti bi da šalješ čovjeku takvu poruku’. Nisam imao pojma o čemu se radi i čim sam vidio što se dogodilo nazvao sam Miju da mi da Saidov broj i odmah mu poslao poruku i na svom Instagramu profilu napisao da mu se ispričavam iako s tim nemam apsolutno nikakve veze”, rekao je za 24 sata Ante čiju je poruku je poruku ‘isprike’ Said prihvatio i odmah ujutro objavio na svom Instagram profilu.

Poziva ga u kafić da se upoznaju

“Počeo sam dobivati odgovore na poruke koje nisam nikad poslao. Ljudi su mi čestitali i zahvaljivali što dolazim u Zrinjski, iako nikad nisam otišao ni na liječničke preglede i dogovarao transfer. Očito me se netko uhvatio i napravio mi probleme koje moramo što prije riješiti jer ovo sve skupa otišlo predaleko”, rekao je bivši kapetan Hajduka i nastavio:

“Nisam rasista, nisam šovinista, šest godina sam igrao u inozemstvu i najviše su mi pomogli igrači drugih nacija i druge boje kože koji su mi još uvijek prijatelji”, pa zaključuje:

“Saidu se ispričavam bez obzira što ne snosim krivnju i pozivam ga da dođe u Sinj sa svojim društvom, bit će gosti u mom kafiću. Volio bih ga upoznati i da on upozna mene i vidi da nisam takav čovjek kakvim me silom prilika doživio zbog nekog kretena koji je napravio to što je napravio.”