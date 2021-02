Bili smo u posjeti HNK Gorica i razgovarali s trenerom Sinišom Oreščaninom

Iza Siniše Oreščanina nešto je više od mjesec dana na klupi hita prve hrvatske nogometne lige, HNK Gorica. Za njega je to inače osjetljivo razdoblje bilo izuzetno intenzivno, jer je njegova momčad odigrala pet utakmica u prvenstvu. Pobjeđivalo se Rijeku na Rujevici i u posljednjem kolu Slaven Belupo u, kako nam to kažu i sami akteri, najboljoj predstavi Gorice od kad je Oreščanin na klupi.

Dinamo imali na konopcima, Varaždin bio hladan tuš

Gubilo se na nevjerojatan način protiv Dinama 4:3, u dvoboju u kojem su do posljednjih minuta prvaka Hrvatske imali na konopcima, grogiranog… Šokiralo se protiv Varaždina u porazu 2:1, o čemu nam je Oreščanin u četvrtak poslijepodne uoči treninga također i pričao.

Govorio nam je popularni Six i o tome što ga je privuklo da pristane na posao među nogometnim fanaticima u kojem nije nikakav “vatrogasac” nego upravo suprotno, posao u klupskoj sredini koja ima neku razvojnu priču i koji je blizu njegovu domu i obitelji.

Oreščanin, naime, živi u Sesvetskom Kraljevcu i sad je blizu poslu u klubu koji vodi prema Europi, iako on ne želi o tome razmišljati, stavljati neke ciljeve pred sebe, već ići iz utakmice u utakmicu, napredovati skupa s momčadi. Kad je bio trener Hajduka, za Goričane su hajdukovci govorili da je hrvatski Atletico Madrid, a zvali su ih čak i legionarima.

Goricu je pratio i izvana prije nego što je došao u klub, igrajući protiv njega i s drugom momčadi Hajduka u 2. HNL. Sad se uvjerio u tu sjajnu nogometnu priču koja je oduševila sve one koji prate najvažniju sporednu stvar na svijetu u Hrvatskoj. Momčadski duh i obiteljska atmosfera ono je što je posebno oduševilo Oreščanina koji voli, uvijek nekako nastoji voditi karakterne momčadi. On onako istančanog karaktera, sa šmekerskim osmjehom i nogometnim znanjem koje je neupitno, došao je u Goricu kako bi napravio dobar posao, ali posao na svoj način, način njega i njegovog stručnog stožera.

Skroz je glavom unutra

Inače, Siniša Oreščanin jako je zanimljiv lik za kojeg drugi govore kako je sto posto glavnom u nogometu, kako je za njega nogomet doručak, ručak i večera, pa se kao takav idealno uklapa u goričku nogometnu sredinu i filozofiju. Takav je oduvijek bio, pričaju oni bolji poznavatelji njegova lika i djela koji za sebe ima igračku karijeru zbog čega ima to dodatno iskustvo više, a u kojoj je nosio dresove Sesveta, Ljubuškog, Dugog Sela, TŠK-a, ZET-a, Maksimira, Lučkog…

Trenersku karijeru započeo je kao 27-godišnjak u omladinskoj školi NK Sesveta, gdje je bio i voditelj omladinske škole te trener prve momčadi. Pratio je, učio kako je to kad se razvija mladi igrač. Koje su faze njegova razvoja, sve one opasnosti koje se pojavljuju u mlađim sekelcijama koje je potrebno proći prije ulaska u seniorski nogomet koji je priča za sebe.

Bavio se, tako, mladim igračima u senzibilnim fazama, a to je jako veliko iskustvo. To možda čak i nedostaje nekim trenerima koji brzo dođu iz kopački u trenerske vode, malo zeleni. Pekao je Oreščanin zanat, upijajući poput spužve sve ono što će mu kasnije pomoći u trenerskoj karijeri u ozbiljnijim momčadima.

S mlađim uzrastima radio je i u školi NK Zagreba, a zatim i GNK Dinama, Al Nassra i HNK Hajduk. Trener prve momčadi Hajduka bio je od studenog 2018. do srpnja 2019. godine, pri čemu je ostao zapamćen kao Hajdukov trener s najboljim prosjekom osvojenih bodova u 1. HNL od hrvatske samostalnosti. I dan danas o njemu navijači Hajduka misle da je bio najbolji trener od svih koji su bili na vrućoj klupi splitske momčadi u posljednjih godina. Momčad je preuzeo na šestom mjestu, s negativnom gol-razlikom, bilo je “minus dva”. I s deset bodova zaostatka za mjestom koje je vodilo u Europu. Nakon toga je u 21 utakmici uzelo 45 bodova, što je 71,4 posto osvojenih bodova a što iznosi odličnih 2,14 bodova po utakmici.

Trener s pedigreom

Oreščanin je trener s pedigreom, onaj koji zna svoj posao i čak od prosječne momčadi stvoriti konkurenta za sam vrh. Uz to, zna među mlađima pronaći one koji će oduševiti pod njegovom trenerskom palicom. Jednom riječju, zna pronaći igrača, sustav koji će biti uspješan.

Trener Gorice za Net.hr je prokomentirao prvih pet susreta na klupi momčadi koja je trenutno na trećem mjestu koju čvrsto drži ispred Rijeke sa 6 bodova i Hajduka sa čak 10. Govorio je i zašto je prihvatio posao trenera u klubu, s kojim je stvarima zadovoljan a s kojima ne, što ga je u klubu posebno oduševio. Otkrio nam je Oreščanin i zašto su ih za vrijeme njegovog mandata u Splitu zvali legionari, hrvatski Atletico Madrid. Osvrnuo se i ovaj rođeni Zagrepčanin na period u Hajduku i rekao je li konačno pogledao onu utakmicu sa Gzirom, koja ga je i koštala posla na Poljudu.

NET.HR: Malo više ste od mjesec dana na klupi Gorice, kakvi su vam dojmovi nakon prvih pet utakmica u HNL-u?

OREŠČANIN: Dojmovi su dobri, mislim da mjesec dana koliko je prošlo, točno ono kako smo očekivali, tako se i stvari odvijaju što se tiče natjecateljskog perioda. Došli smo praktički dva tjedna prije početka, svaki normalan pripremni period u principu traže nekakvih četiri do šest tjedana. Tako da je u tih prvih dva tjedna bilo teško, puno smo informacija skupljali, gledali… Unutar tih mjesec dana, nakon pet utakmica u HNL-u, bio je ubrzan tečan učenja, da se tako izrazim. Nekako smo se ubrzano svi upoznali, upoznali se i s igračima, hajmo reći da smo zadovoljni s ovim periodom.

NET.HR: U prvih pet utakmica za vas bilo je uistinu svega. Od Istre pa do Slavena, put je kojim ste išli. Drama protiv Dinama, šok protiv Varaždina, sreća protiv Rijeke, Slaven vas je posebno ugodno iznenadio. Dalo se naučiti, uvidjeti što je dobro, a što nije.

OREŠČANIN: Naravno, svaki dvoboj najbolja je informacija za dalje što raditi, pokazatelj kako i što dalje. Bez utakmica nema apsolutno nikakve svrhe, zato imate pripremni period u kojem također imate i situaciju da obično netko voli više, netko voli manje prijateljskih susreta. Imate ih otprilike šest do osam i onda tu vi možete raznorazne stvari i pripremati, gledati što i kako se stvari događaju, odvijaju. Igrači se mogu lakše, hajmo reći jednostavnije upoznavati s novim trenerom i stručnim stožerom, tj nema toliko stresa u tim utakmicama pa je proces prilagodbe lakši. U našoj situaciji mi smo imali stres, naravno tako je bilo svim drugim trenerima i svim drugim klubovima. Apsolutno se ne žalimo samo kažem, taj proces u kojem smo trebali s igračima kliknuti, on je bio prožet stresom igranja prvenstvenih utakmica. Htjeli smo da se igrači upoznaju s onim što ja i moji suradnici u stožeru želimo od njih, kako to želimo, poštivali smo ono što je bilo prije ali svojim radom i načinom razmišljanja, jednostavno treba vremena. Mislim da se to sad pomalo i vidi, na dobrom smo putu. Mislim da je dobar pokazatelj bila naša posljednja i najbolje odigrana utakmica, ona protiv Slavena. Po meni, to je bila najkontroliranija naša utakmica u kojoj smo mali dobrih stvari, ali i dosta stvari koje treba popravljati. No, mislim da je dobar pokazatelj za dalje.

NET.HR: S kojim stvarima ste zadovoljni dosad, a s kojima niste? U kojim stvarima ste napredovali u odnosu na igru i sustav vašeg uspješnog prethodnika Dambrauskasa?

“A dobro, to je pitanje sad za unutarnje neke stvari, ne bi išao toliko duboko, radi se ipak o stvarima koje su samo za nas. Bilo je dobrih, ali bilo je i loših stvari i kod trenera Dambrauskasa, da si ne lažemo. Kad sam došao i stvarno, to je meni jedan stari trener još davno rekao, da kad preuzmeš momčad od nekog trenera, tada u biti najbolje vidiš kakav je trener. Znači, mi kad smo došli ovdje, mi smo vidjeli kako je Dambrauskas radio jako dobar posao. Ne vezano za ovo što sam ja gledao kad sam bio doma, kako nisam imao trenerski angažman pa sam pratio na TV-u. Došavši u Goricu vidio sam da je Dambrauskas radio dobar posao, ali pošto uvijek kažem za svoje kolege, sebe, svoj stožer, pogotovo Gorana koji je samnom već jako dugo, moj kolega, mi smo jedni fanatici koji smatraju da uvijek može bolje. I to je normalno, tako da smo uvdjeli neke stvari, razgovarali s igračima koji su nam dali feetback… Bilo je tu dobih stvari, ali isto tako i onih koje se trebaju popraviti. Ono što nas je dočekalo, to je sigurno bio team spirit koji je fenomenalan, zaštitni znak Gorice. To se vidi po slavlju nakon gola, nakon pobjeda u svlačionici. Momčad Gorice je karakterna družba kojom je čast biti trener.

NET.HR: Zašto ste se odlučili preuzeti Goricu? Vaš dolazak iznenadio je javnost, pozitivno, naravno zato što se zvučni trener. Kako se to odvilo?

OREŠČANIN: Još igrajući protiv Gorice, i kroz drugu HNL i kroz prvu ligu, zapazio sam upravo taj dio. Kad sam bio trener u Hajduku, mi smo ih zvali legionari, pa čak i hrvatski Atletico Madrid. Tako smo tada imali svoj naziv za Goricu. To se i sad potvrdilo. Jedna karakterna družba protiv koje je, danas još i više, jako teško igrati. Protiv Gorice nitko ne voli igrati.

‘Utakmice protiv Varaždina mi je ipak više žao nego protiv Dinama’

NET.HR: To dokazuje i treće mjesto na ljestvici. Koja vam je dosadašnja utakmica ostala kao ona neka tiha patnja, koju ste željeli pobijediti?

OREŠČANIN: Ona protiv Varaždina, nje mi je ipak više žao nego protiv Dinama. Zato što smo tamo kao nešto radili, pokušavali na terenu, ma bilo je svega i svačega stvarno a realno protiv Dinama možda i nismo zaslužili pobijediti po prikazanoj igri na travnjaku. Imali smo jako dobru realizaciju i tranziciju. Ona događanja oko utakmice ne bi komentirao, svi su ih vidjeli, previše toga se govorilo i pisalo oko suđenja i tih stvari, još uvijek se i priča. Varaždina mi je žao jer smo u nekim stvarima bili Ok, u prvom poluvremenu smo bili bolji, imali smo početkom drugog priliku da zabijemo preko Hamada, i onda nakon jedno 70 minuta, bila je to neka kontrola, s kojom baš i nisam sasvim bio zadovoljan ali bila je to ipak kontrola i u tom trenutku, u tom našem procesu, kako momčad sazrijeva, u tom datom trenutku je bilo Ok. Nakon sedamdesete minute jednostavno smo izgubili fokus, počeli smo previše igrati vertikalno što je jako odgovaralo Varaždincima, mislim, jako pasalo, na kraju se tako pokazalo, dobili smo taj gol iz prekida i na kraju je utakmica otišla u taj smjer. Mislim da je i taj dvoboj realno trebao završiti neriješenim.

NET.HR: Kakva su se očekivanja stavila pred vas u Gorici?

OREŠČANIN: Kad sam razgovarao o poslu trenera u Gorici svidjelo mi se to što su u klubu realni, vrlo po meni trezveni i njima je cilj kad smo razgovarali bio da izborimo Europu ako je to ikako moguće. Naravno, ima tu stvari oko transfera, dolazaka, odlazaka, jednostavno Gorica funkcionira na taj način, drugačije ne može. I ono, da ostanemo onakvi kakvi jesmo, prepoznatljivi, imamo svoj imidž. Borba za Europu je tu i dalje, ima još tu i Kupa itd. Znači, da probamo ostati u ovim okvirima u kojima i jesmo.

NET.HR: Znači Europa s Goricom vam se smiješi negdje tu iz ugla…

OREŠČANIN: Dosta je utakmica do kraja, puno se još tu ima za igrati, ne bi još uvijek trčao pred rudo. Uvijek pokušavam trezveno razmišljati, čvrsto s obje noge stajati na zemlji, ići dan po dan, jer mislim da je ova liga stvarno pokazala da je vrlo kompetitivna i da svako svakog može svladati. Tu stvarno treba ići korak po korak.

NET.HR: U HNK Gorica ima zanimljivih igrača koji su zanimljivi ostalim klubovima. Vratar Kahlina i napadač Lovrić dva su najveća nogometna prospekta goričke svlačionice. No, nisu jedina…

OREŠČANIN: Naravno, vi ste sad naveli njih dvojicu. Ima tu njih još. To je sad taj period, kad pričam s kolegama iz drugih klubova, to je isto jedan sastavni dio našeg posla sad trenutno do 15. veljače, makar je nogometno tržište otvoreno i do kraja veljače u Kini, Ukrajini, Rusiji itd. Oni i mi, naravno, s njima moramo živjeti iz dana u dan, svakim danom su ili neke nove informacije ili postoji mogućnost odlazaka i ostanaka. To je sastavni dio našeg posla, pogotovo sad ovog perioda kad prijelazni rok traje.

NET.HR: Sljedeća utakmica Gorice u HNL-u je u subotu protiv Šibenika, još jednog iznenađenja ove sezone HNL-a. Povratnik među elitu pobjeđivao je Hajduk, Rijeku i Dinamo i niti malo nije bezazlen. Kakva je situacija u momčadi?

‘Nikad još nismo imali kompletiranu situaciju, sve dosad’

OREŠČANIN: Situacija u momčadi je Ok. Svi su manje više na dispoziciji, mislim da smo sve kartone očistili. Ima još tu igrača koji su na oporavku poput Delfija, ali kažem ovo ostalo manje više sad je po malo to kompletirano, što nismo imali do sad. Sa Slavenom je praktički bila prva utakmica u kojoj smo bili dosta kompletirani. Šibenik je najugodnije iznenađenje ovog početka proljetnog dijela prvenstva, jedna vrlo zanimljiva momčad. Mislim da je kolega Rendulić našao klik i model kako stabilizirati momčad i to se jako dobro vidi na terenu i po rezultatima. Željeli bi potvrditi utakmicu u Koprivnici s pobjedom i napravit ćemo sve da to ostvarimo. No, neće biti lagano.

NET.HR: Sad s odmakom, kako gledate na vrijeme provedeno u Hajduku i s čime se najviše ponosite?

OREŠČANIN: Mislim da je to već previše potencirano preko medija, o tome mi se više ne da ni pričati da vam budem iskren. Samo ću uvijek ponoviti da je Hajduk jedan uistinu ogroman i veliki klub kojeg poštujem. I dalje stojim kod toga da smo radili jako dobar posao. Uvijek stojim i uvijek pokušavam štiti svoje kolege. I opet ponavljam – Nakon jednog poraza trenera se ne mijenja! Kakav god taj poraz bio, to samo pokazuje da klub nema stabilnost i da nema viziju kako i što dalje.

NET.HR: Gzira, što se dogodilo u toj utakmici?

OREŠČANIN: No comment.

NET.HR: Jeste li je konačno pogledali?

OREŠČANIN: Ne.

NET.HR: Niste još uvijek?

OREŠČANIN: Znači imam sve, analize, ma sve, ali rekao sam da ih neću gledati, niti ću utakmicu gledati do kraja života. I držim do toga.

NET.HR: Hajduk vas je sigurno očvrsnuo kao trenera, zbog svega što ste u tom klubu prošli. Koliko vam realno to iskustvo može pomoći sad na klupi Gorice? Ili čak odmoći…

OREŠČANIN: Ne, to je jedan period u mojoj karijeri koji neću nikad zaboraviti i uvijek ću biti zahvalan klubu koji mi je dao priliku. Naravno da mi to iskustvo može samo pomoći u daljnjem radu, znamo svi da je Split jedna vrlo teška, zahtjevna i izazovna sredina za svakog trenera. Mislim da Hajduk ide u red najvatrenijih klubova u Europi primjerice poput jednog Napolija i Marseillea. To je takva strast, nogometna emocija.

Matija Dvorneković: ‘Hvala Dambrauskasu na svemu, ali okrenuli smo novu stranicu i idemo dalje s Oreščaninom’

Dokapetan momčadi Matija Dvorneković zvijezda je HNK Gorice pa i velikogoričkog i turopoljskog nogometa. I on je stao pred kameru Net.hr-a, kako bi podijelio dojmove posljednjih mjesec dana od kad igrači imaju novog trenera, od kad ih Oreščanin vodi.

NET.HR: Nešto malo više od mjesec dana je od dolaska Oreščanina na klupu prve momčadi. Za igrača to može biti dobra i loša stvar, iako u ovom slučaju je ovo prvo.

DVORNEKOVIĆ: Rekao sam i prije nego što je trener Oreščanin stigao u klub da je to sigurno jedan odličan potez, u ovom trenutku smo dobili trenera koji može nastaviti filozofiju koju smo mi gajili i prošle sezone.

NET.HR: Koja je to filozofija?

DVORNEKOVIĆ: Filozofija koju je nama ostavio gospodin Dambrauskas u kojoj smo težili nogometu, igri, golu više, svemu što teži i trener Oreščanin još sa nekim svojim zahtjevima, gdje nas je sigurno još u nekim segmentima on i unaprijedio. Mislim da iz utakmice u utakmicu to polako dolazi do izražaja. Smatram da je to još i u prošloj utakmici bilo vidljivo protiv Slavena, u kojoj smo mi odigrali možda i najbolju utakmicu u ovih pet kola nastavka natjecanja. Dovođenje Siniše Oreščanina bio je jedan dobar potez kluba. Mislim da nas s njim čekaju lijepe stvari i lijepa budućnost.

NET.HR: Pisalo se po medijima kako je bilo i suza kad je Dambrauskas odlazio nakon deset mjeseci. Vezali ste se za čovjeka, vi ste vrlo emotivna nogometna družina.

DVORNEKOVIĆ: Treba uvijek maksimalno odvojiti posao i neko prijateljstvo, nazovimo ga tako. Znači, emocije su jedno, posao drugo. To treba razdvojiti. Kod nas vlada obiteljsko okruženje, obiteljska atmosfera u klubu, tko ovdje dođe odmah se osjeća prihvaćenim. Tako i svaki trener koji je do sad došao ovdje. Da, vezali smo se na neki način za Dambrauskasa ali to je posao, emocije treba odvojiti. Već sad je prošlo dosta vremena u kojem smo u međuvremenu s novim trenerom počeli raditi dobre stvari, gdje smo stali prošle polusezone. Hvala Dambrauskasu na svemu, ali okrenuli smo novu stranicu i idemo dalje.

NET.HR: Razmišljate li o Europi? Bio bi to najveći iskorak u povijesti kluba…

DVORNEKOVIĆ: Naravno, nisam ni htio reći da ne razmišljamo zato što je to naš cilj bio prije početka sezone. Najavili smo Europu kroz neku treću sreću. U prve dvije to nismo uspjeli, iako smo bili na dobrom putu. Nismo očito bili dovoljno zreli. Za sad se pokazuje da je to dobar trenutak za nas, da smo na dobrom putu. Ostalo je još dosta utakmica, moramo ostati ponizni i koncetrirani prije svega, ići utakmicu po utakmicu i mislim da ćemo taj cilj i ostvariti.

NET.HR: Jeste zadovoljni sa svojom igrom?

DVORNEKOVIĆ: Jesam, mislim da i kolektivno i individualno svako daje svoj doprinos rezultatima. U svakoj utakmici momčad izbaci pojedinca, nekog tko uvijek doprinese u osvajanju bodova. Kao kolektiv smo stvarno jaki što pokazuju rezultati, atmosfera, tako da je na nama da samo nastavimo tim putem.

NET.HR: Što se dogodilo protiv Dinama i Varaždina?

DVORNEKOVIĆ: Je da, volio bih i ja to znati. Meni je žao što nam se u deset dana dogodile neke stvari koje se nadam više neće ponavljati u ovom nastavku prvenstva. Mi smo puno analizirali poslije i utakmicu s Dinamom, nažalost ponovilo nam se to poslije protiv Varaždina. Drago mi je da je jedna ovakva utakmica s Belupom došla brzo, u kojoj smo mogli pokazati kako je u Varaždinu to bilo slučajno i kako se to više neće događati. Pad koncetracije jednostavno, dogodi se i najboljima, dogodilo se i nama…

‘HNL je stvarno ove sezone zanimljiv, svako svakog može pobijediti’

NET.HR: Dogodilo se i Rijeci u srijedu na Rujevici protiv Hajduka…

DVORNEKOVIĆ: Da, dogodilo se to i Rijeci tako da kažem – HNL je stvarno ove sezone zanimljiv i mislim da svako svakog može pobijediti. Bit će jako neizvjesno i zanimljivo do kraja.

NET.HR: Rijeka nakon Šibenika dolazi u Goricu. To će biti jako važna utakmica. U prvom međusobnom srazu od kad je Oreščanin na klupi pobijedili ste. Sad želite, sad ćete htjeti potvrdu i odmak još više na trećoj poziciji.

DVORENKOVIĆ. Sigurno, Rijeka nam je direktni konkurent za tu treću poziciju i Europu. S pobjedom Gorica jako puno dobiva. Igramo doma, postavit ćemo se isto kao i tamo, bez respekta, probat ćemo osvojiti tri boda i još više se odvojiti na tablici.