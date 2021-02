‘Vidimo što se dogodilo, a neće svi naći Zagreb na karti’

Ruski političar Igor Lebedev komentirao je sinoćnju utakmicu Krasnodara i Dinama, prvu šesnaestine finala EL, u kojoj su Plavi slavili s 3:2. Tako je i posljednji ruski klub u Europi stavljen na konopce, rub eliminacije…

Lebedev ogorčen

Zenit i Lokomotiv iz Moskve svoj su put završili u skupinama Lige prvaka još ranije, dok je CSKA Moskva bila u skupini sa Dinamom koji ju je pobijedio i izbacio iz natjecanja. Lebedev je ogorčen činjenicom da su ruski klubovi eliminirani tako brzo, a komentirao je općenito stanje u tamošnjem nogometu. Što se tiče Hrvata, recimo samo da od 2018. Rusi nam u nogometu leže. I to je ono što Lebedeva smeta. Inače, radi se o zamjeniku predsjednika Dume i čelniku ultranacionalističke stranke LDPR, inače sinu Vladimira Žirinovskog koji je u Domovinskom ratu posjećivao hrvatska okupirana područja u pratnji episkopa Atanasija Jevtića i davao otvorenu podršku agresoru i “Velikoj Srbiji”, izražavajući želju za stvaranjem “pravoslavne federacije od Knina do Vladivostoka”.

“Nogomet nam nije na onoj najvišoj razini, jednostavno nismo spremni za igranje na internacionalnoj razini i to treba jasno reći. Vidimo što se dogodilo, a neće svi naći Zagreb na karti budimo iskreni. Tako da nema opravdanja za ovaj poraz. Budimo iskreni prema sebi, nismo spremni igrati u Europi. Kada smo osvajali Kup Uefe, nije bilo ograničenja za strane igrače u ruskom nogometu. Ne želim reći da bi ograničenje trebalo ukinuti, ali činjenica ostaje. Gospodin Djukov ( op.a. predsjednik Ruskog nogometnog saveza) ima o čemu razmišljati i ima posla pred sobom”, izjavio je Lebedev za ruski Sport-Express i zaključio:

‘To me ljuti, bijesan sam i zbog ovih pompoznih plakata koji vise po gradu’

“Nogomet postaje sve brži, tehnologije se razvijaju a mi stojimo u mjestu i ne mičemo se. To me ljuti, bijesan sam i zbog ovih pompoznih plakata koji vise po gradu. Na primjer, u Sankt-Peterburgu Zenitovi igrači u društvu lavova, kao dečki su jaki i to. Ok nema frke, naravno, to je reklama i trebaju na njoj biti najjači, ali ne budite jaki onda samo na plakatima, nego na terenu, tamo budite lavovi. Previše je pompozan odnos prema našim nogometašima, znate. Previše ih se uzdiže u nebesa, a to ih očito sprječava da shvate što im je pravi posao i kako se trebaju ponašati na terenu u njemu”.

‘Pustimo huligane da se tuku’

Prije skoro 4 godine Lebedevu je pala na pamet radikalna ideja da se dopusti ruskim nogometnim huliganima, koji su na glasu kao perjanica europskog modernog huliganizma, tučnjave. Točnije, tučnjave navijača htio je pretvoriti u sport. Ruski huligani “predstavili” su se ostatku Europe u Francuskoj na Euru 2016., kad su, sjajno tjelesno pripremljeni, taktički organizirani poput vojske, mlatili engleske huligane koji su dosad bili na glasu kao najopasniji. Marseille je, pod najezdom ruskih navijača, izgledao kao ratna zona. Rusi su engleske huligane poslali u ropotarnicu povijesti.

Uoči SP-a u Rusiji, Lebedev je htio huliganske skupine jednostavno pustiti da se mlate pred gledateljima. Uživo bi, pretpostavljamo, napravili šou kakav nije viđen od gladijatorskih borbi za vrijeme Starog Rima.

“Rusija će biti predvodnik novog sporta, navijačkih tučnjava”, šokirao je tada bio Lebedev svojom izjavom.