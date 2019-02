ŠIMUNIĆ SASVIM ISKRENO O ONOJ NOĆI NA MAKSIMIRU: Joe po prvi puta komentirao uzvikivanje ustaškog pozdrava

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Joe Šimunić komentirao je svoje kontroverzno slavlje na prepunom Maksimiru 2013.

Joe Šimunić je u velikom intervjuu za Jutarnji list po prvi puta komentirao noć kada je sa prepunim Maksimirom uzvikivao ustaški pozdrav “Za dom spremni”. Bivši hrvatski reprezentativac, australskog porijekla, kažnjen je sa 10 utakmica neigranja nakon što je neprimjereno slavio pobjedu nad Islandom 19. studenog 2013.

“O pravnim koracima ću razgovarati s pravnim timom. Vidjet ćemo jesmo li iskoristili sve pravne lijekove. Sigurno je da se neću umoriti tražeći pravednost, ma kako izgledale pravne presude. Duboko vjerujem da nisam imao namjeru nikoga povrijediti i iz toga proizlazi moja pravna odlučnost”, komentirao je Šimunić svoju odbijenu žalbu Europskom sudu za ljudska prava.

Emocije su bile na vrhuncu

“Mikrofon sam uzeo jer sam osjećao potrebu slaviti s našim navijačima nakon našeg velikog uspjeha. Ja sam slavio pobjedu, pobjedu Hrvatske. Naše su emocije bile na vrhuncu. Nisam bio svjestan implikacija jer ja nisam dugo živio u Hrvatskoj i nisam osjećao takvu podijeljenost oko nekih pitanja, pa bili oni i “Za dom spremni””, rekao je Šimunić.

“Dakle, vrlo jasno, ja nisam slavio fašizam, nacizam ili bilo koji totalitarizam. Slavio sam Hrvatsku. Bio sam uvjeren da je to ispravan način. Danas shvaćam da ima dosta onih koji smatraju da je to bio pogrešan način”, dodao je.

‘Žao mi je i ja se ispričavam’

“Prihvaćam da su mogli nekoga povrijediti. Ako jesu, meni je žao i ja se ispričavam. Međutim, ključni je trenutak u tome da Josip Šimunić nikoga nije imao namjeru uvrijediti. Ponavljam, slavio sam uspjeh Hrvatske. To je namjera. To je motiv koji me potaknuo”, rekao je nekadašnji stoper reprezentacije.

“Imajući u vidu kontekst i sve što se zbilo, danas bih vikao “Hrvatska, Hrvatska”. Za mene je Hrvatska svetinja i vrijednost bez presedana. Moja ljubav prema domovini je velika. Morate znati da sam odgojen u drugom sustavu vrijednosti. Kada sam se ja rodio, vi ste bili u Jugoslaviji i pjevali “Hej, Slaveni”. Naravno da i to razumijem, a ne osuđujem”, dodao je.

“Moja je himna uvijek bila “Lijepa naša”. Ja nisam živio i radio u komunizmu. Moj odgoj je Hrvatska. Josip Šimunić cijeni različitosti i odgojen je u interkulturalnosti. Dijelio je radost i suze sa svojim prijateljima svih nacija. Sa svima sam bio u sjajnim odnosima. Ali, od svega na svijetu najviše voli obitelj i Hrvatsku. Je li to grijeh? Ako jest, ja ću taj teret nositi dok sam živ”, zaključio je Šimunić.