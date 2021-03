Utakmicu Slovenije i Hrvatske za Net.hr komentira Simon Rožman (37)

Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji jučer se u Stožicama dogodilo ono najgore protiv Matjaža Keka i njegove igre, a to je da su primili gol i onda naišli na čvrsti, gusti i kompaktni bok. I nisu ga mogli probiti…

‘Slovenija je imala dobar blok u sredini’

Slovenija tako slavi prvu, povijesnu pobjedu nad nogometnom reprezentacijom Hrvatske, aktualnim svjetskim doprvakom, rezultatom 1:0. Hrvatsku, pak, očekuju dvije uvjetno rečeno lakše utakmice protiv Cipra i Malte na Rujevici u kojima moramo pobijediti. Zakompliciralo se odmah na startu za Vatrene, za Sloveniju nije moglo početi bolje.

Bivši trener Rijeke Simon Rožman dan poslije za Net.hr je komentirao utakmicu…

“Ovako ću to reći, početak utakmice donio je puno respekta sa slovenske strane. Oba izbornika nisu iznenadila po sastavima i očekivanju na terenu. Slovenija je imala dobar blok u sredini, bila je kontrolirana, igrala je u zoni s brzim tranzicijama. Slovenija je znala da neće imati puno prilika. No, ipak je iskoristila jedan dobar protunapad i priča je u prvom dijelu išla prema slovenskim željama. U drugom poluvremenu Hrvatska je pokušavala sa tri iza, sa bacanjem veznog igrača u zadnju liniju, da bi otvorili još više širinu igrališta ali Slovenija je na to jako dobro odreagirala. Išla je s obadva krila (wingera) jako nisko dolje, tako da smo zatvorili, po jednoj strani sredinu, gdje je Hrvatska bila jako dobra u prošlim utakmicama, a s druge strane i bokove, tako da nije bilo puno ubačaja”, objašnjava nam Simon Rožman i nastavlja:

Nastavio se pozitivan niz Slovenije

“Normalno, na kraju smo vidjeli veliki pritisak Hrvatske, imala je Slovenija malo sportske sreće, ali sve u svemu Slovenija je zabila gol i sigurno da je ovo za Sloveniju jedna velika pobjeda. Na kraju krajeva, igrali smo protiv reprezentacije koja je druga na svijetu. Nastavio se pozitivan niz, atmosfera je sjajna. Baš sam to nekoliko puta već govorio, Slovenija je u jednom dobrom momentu, trenutku, jer svi igrači koji su standardni igraju u svojim klubovima. Stvorila se neka pozitivna atmosfera, u Ligi nacija su bili prvi u skupini, mislim da je to jedan jako dobar pošetak za slovensku nogometnu reprezentaciju. Hrvatska, s druge strane, je dovoljno iskusna i da će odreagirati na pravi način. Ovo je bilo za Hrvatsku jedno veliko upozorenje za sljedeće dvije utakmice. Stres će ih probuditi i vjerujem da će u narednih dvije utakmice Hrvatska biti potpuno uvjerljiva”.

Kek je pobijedio načinom na koji uvijek igra, bio je to njegov potpis i u Rijeci…

“Nije slučajno da u ovakvoj teškoj grupi, da se izbornik Kek odlučio za ovaj put, način igre. Ako imaš nulu, onda si uvijek u bodu. Slovenija ima prepoznatljivu igru s brzim tranzicijama, da se dođe do nekih situacija. Ako je realizacija dobra, onda Slovenija može dati gol. Tako da nije slučajno da je Slovenija u posljednjih sedam-osam susreta primila jedan ili dva gola. Primamo jako malo golova. To je strategija koju izbornik želi”, rekao nam je Rožman i dodao:

“Dobro je Kek pripremio utakmicu, jer ako bi došao na neki širi prostor, Hrvatska ruku na srce ima više boljih pojedinaca, ima kvalitetu a Slovenija se uvijek oslanjala na neku voštanu taktiku, gdje svaki igrač ima svoju jasnu ulogu i kad su igrači u ulozi ekipe, onda Slovenija može izgledati dobro. Taj dio je bio dobar i siguran sam da je time Kek zadovoljan. Normalno da će biti tu utakmica u kojima će morati dominirati, ali ima još dosta vremena za sve popraviti. Rezultat je najbolja taktika, izbornik Kek je ostvario rezultat i to je najbitnije za početak ovih kvalifikacija”.

Slovenija nije dugo izgubila utakmicu, nastavio se njihov niz i sad iznosi deset utakmica. Koliko Dežela može daleko u kvalifikacijama i samim time zakomplicirati još više život Vatrenima u skupini H?

‘Sljedeće utakmice su bitne, one će sve pokazati’

“Sljedeće utakmice su bitne, one će sve pokazati. Slovenija ne smije u njima izgubiti, ako želimo na SP. Naš stručni stožer je dovoljno iskusan, pa se kod nas sigurno neće dogoditi nikakva euforija. Trebat će biti konstantan u svakoj utakmici, jer mislim da na kraju će biti u grupi dosta izjednačujuća situacija i svaki susret može biti onaj ključni, prijelomni. Siguran sam da je Slovenija toga svjesna i ako u slijedeća dva susreta ostane neporažena, e onda je to za mene dobar start. Inače, ako ne bude to tako, ne možemo kazati da je start bio vrhunski”.

I za kraj pitali smo Simona Rožmana je li Hrvatska, kojim slučajem, možda ipak malo podcijenila Sloveniju?

“Uf, teško to mogu komentirati, niti ne volim to komentirati. Mislim da hrvatski stručni stožer i njihovi igrači to najbolje znaju. Imali su jako malo vremena za pripremu, svjesni su svoje kvalitete a i Hrvatska je napravila svoj najveći rezultat, uspjehe, kad su se pojedinci složili u jednu momčad. Jesu li hrvatski reprezentativci, hrvatska reprezentacija podcijenila Sloveniju, ne znam. No, po nekoj energiji, po nekom htjenju, onom što je Hrvatska jučer u Stožicama dala, po meni se nije vidjelo da su ikoga oni podcijenili”.