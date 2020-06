SIMON ROŽMAN ZA NET.HR: ‘Iznenadila me izjava Gorana Tomića. Cijenim ga, no ne znam što mu je bilo u glavi kad je to rekao i o čemu on priča’

Razgovarali smo s trenerom Rijeke Simonom Rožmanom (37)

Ima nešto u tim slovenskim trenerima na klupi Rijeke. Može se slobodno kazati kako se HNK Rijeka i slovenski treneri vole javno. Sjetimo se ere Matjaža Keka, najuspješnije u povijesti kluba. Sad na klupi prve momčadi sjedi njegov kolega Simon Rožman (37)…

Mladi Slovenac nije imao zavidnu igračku karijeru. Igrao je za Celje te niželigaše slovenske Mons Claudius i Kovinar Štore. No, talentiraniji je za onu trenersku, koju je započeo u Celju gdje je vodio mlađe selekcije u akademiji, a 2014. je sa samo 31 godinom preuzeo seniore Celja i tako postao najmlađi trener u slovenskoj nogometnoj ligi.

Momčad preuzeo sredinom listopada prošle godine od Igora Bišćana

U riječkim nogometnim krugovima on je bio poznat i prije nego što je došao na seniorsku klupu. Naime, Rožman se u dva navrata već povezivao s Rijekom, ali tek krajem rujna prošle godine, po svemu sudeći, došao je pravi trenutak da sjedne na vruću riječku klupu…

Prvi put je njegovo ime plasirano u medijski eter u siječnju 2018. godine kao dodatak stožeru Matjaža Keka, ali kako je tada rekao sportski direktor Srećko Juričić, nije bilo vrijeme da se napravi nešto u tom smjeru. Drugi put nakon Kekova odlaska prije više od godinu i pol dana…

Rožman spada u novi val mladih nogometnih trenera koji teže svom trenerskom rukopisu, koji žele biti svoji, unikatni, prepoznatljivi. Teži traženju novih pristupa i metoda u nogometu, te puno pažnje posvećuju analitici, obradi i interpretiranju podataka, studiranju igre i implementiranju svojih stvari, kao i odmoru…

“Da, odmor je bitan, jako bitan. Upravo danas imamo slobodan dan, da se malo odmori glava. Treba dobiti novu energiju za ono što slijedi”, kazao nam je u uvodu Simon Rožman, s kojim smo razgovor započeli o sjajnoj utakmici protiv Lokomotive na Rujevici prije dva dana (2:2). Bio je to dvoboj pun obrata i preokreta nakon koje obje momčadi migu žaliti za dva boda…

“Bila je to jako dobra utakmica, pogotovo za gledatelje, zanimljiva i sadržajna. Što se tiče nas, bili smo na boljoj razini, većoj, nego što je to bio slučaj u prošle dvije utakmice. Očito da se polako dižemo, neke stvari sjedaju na svoje mjesto, ispravljaju se, da se tako izrazim. Doduše, sam početak nije bio idealan, ali kasnije je sve bilo jako dobro. Imali smo puno centaršuteva, puno blok udaraca, pritisnuli smo suparnika jako dobro i dosta visoko. Nismo možda imali neke izrazite prilike iz igre, ali smo imali dva prekida koja su po meni bile dobre prilike za zabiti. Kako bilo, nismo se predavali, u drugom dijelu preokrenuli rezultat, imali solidne situacije, možda smo čak u nekim trenucima mogli bolje odreagirati. Držali smo Lokomotivu daleko od gola i to je sve izgledalo OK. Naravno, tribine, navijači i sve ostalo jako je na nas pozitivno utjecalo. Šteta što smo napravili kazneni udarac, no neću sad cjepidlačiti, zadovoljan sam. Mislim da su gledatelji mogli uživati. Sigurno da bi nam tri bolja bila još bolja, ali nema veze. Što je, tu je, mislim da tako trebamo igrati i dalje”, objašnjava nam Rožman i na naše pitanje bi li što mijenjao da može vratiti vrijeme unazad, rekao:

‘Protiv Lokomotive smo igrali dobro’

“Razmišljao sam, pogotovo kad smo vidjeli da smo malo pali u igri, imali smo spremne tri izmjene, a onda baš u tom trenutku Capan je dobio crveni karton. Nakon toga smo napravili drugačiji raspored, tako da smo razmišljali o tome. Mislim da smo jako dobro pripremili utakmicu. Lokomotiva je zadnjih 30 minuta jurila kao vlak prema naprijed. Normalno da smo malo zatvorili prostor nakon crvenog kartona, a u tom periodu nisu ni gosti pripremili niti kreirali u igri ništa ozbiljno. Ne možeš vratiti vrijeme nazad, ali što se nas tiče, dobro smo iskontrolirali i pružili dobru utakmicu.

Bila je to prava reklama za hrvatski nogomet budući da su momčadi Simona Rožmana i Gorana Tomića energetski i kvalitetom odigrale jednu utakmicu kakva se igra na europskoj razini. Non stop trka, visoki ritam, bez puno preskakanja igre i pada u tzv. “mrtvi period” u kojem se ništa ne događa…

“Slažem se, uvijek naglašavam mi se sad možemo nešto bahatiti, a onda dođe Europa i tu se sve vidi. Zato je jako bitno da se drži kontinuitet dobrih igara. Ne govorim sad samo za Rijeku, govorim i za ostale klubove u HNL-u. Europa pokaže vrijednost, odnosno gdje si i što si. U tom smjeru i razmišljamo u klubu. Uvijek moraš biti na razini i takva utakmica daje ti potvrdu da si na pravom putu. Ljeto će biti to koje će pokazati vrijednost na europskoj razini. Mislim da su navijači bili zadovoljni utakmicom”, ističe Simon Rožman.

Kad smo kod navijača, trener Lokomotive Goran Tomić najviše je vremena u izjavi nakon utakmice posvetio atmosferi na Rujevici. Jako ga je zasmetao doček riječkih navijača pa je kazao kako toliku količinu mržnje prema njima kao klubu, vrijeđanja na osobnoj razini nije nikada doživio ni kao igrači, a ni kao trener. Uz spomenuto, Tomić je nadodao kako Rijeka kao grad to apsolutno ne zaslužuje, te tvrdi kako oni nisu provocirali, niti bilo što radili da bi izazvali takvu reakciju. “Toliku količinu mržnje nisam nikada vidio. Jako sam tužan zbog toga jer ipak je ovo sport i ljudi bi trebali svoje frustracije riješavati negdje drugdje”, dodao je Tomić.

‘Ne znam o čemu priča Goran Tomić’

“Teško mi je pričati o tome. Sad govorim u svoje ime i u ime svog stožera. Iskreno, ja ne znam o čemu on priča. To morate pitati njega. Između nas je bilo sve korektno. Pozdravili smo se normalno, tako da što se tiče nas nije bilo nikakvih problema. Trebalo bi pitati njega što je pod tim mislio kad je kazao. Sve je bilo normalno s naše strane, kao i s njihove prema nama. Iskreno, i mene je ta izjava malo iznenadila. Ali ako njega nešto muči… Ma ne znam, stvarno ne znam o čemu Goran Tomić razmišlja, na što je mislio, što mu je bilo u glavi kad je to rekao i kad o tome tako priča. Ne znam niti na koga je to točno ciljao i zašto je to rekao, jer ja nisam čuo s tribina ništa. S naše strane, klupske, trenerske i igračke, problema nije bilo, tako i obostrano s njihove. Mene osobno je to iznenadilo. Ne znam… Cijenim Gorana Tomića kao trenera i Lokomotivu kao nogometni klub”, iskreno nam govori Simon Rožman s kojim nas razgovor vodi prema zanimljivoj borbi za Europu. Rijeka je preskočila Hajduk i zasjela na drugo mjesto s 52 boda nakon 29 odigranih kola, bodom više od Bijelih, dva boda više od četvrtoplasirane Lokomotive i tri boda više od petoplasiranog Osijeka. Zanimljiva će biti borba za Europu, Ligu prvaka do samog kraja…

‘TOLIKU KOLIČINU MRŽNJE NIKAD NISAM VIDIO’: Trener Lokomotive nije mogao sakriti razočaranje riječkom publikom

“Mi smo cilj ostvarili, a to je prolazak u Europu. U finalu smo Kupa i za sad ide sve prema očekivanjima. Ovo drugo mjesto koje ove sezone nosi kvalifikacije za Ligu prvaka bio bi neki šlag na torti u tom smjeru. Mi smo sportaši i borimo se za najbolju moguću poziciju. No, nama iznad glave ne visi nikakav ‘moraš’. Ako pogledate roster momčadi, ako vidite tu mladost i agilnost koju smo pružili i koju pružamo, protiv Lokomotive, sve su to stvari koje obećavaju. Ne postoji samo rezultatski cilj, borba samo za jednu stvar. Nije ni samo novac u pitanju. Filozofija kluba je zdrava, borba za pozicije koje vode u Europu je super zanimljiva i daje draž HNL-u, da je puno momčadi tu negdje. Mislim da će biti neizvjesno do samog kraja. Ja najviše razmišljam o sebi, o nama, kako biti bolji na terenu, konkurentniji, jer ako misliš biti konkurentniji u Europi onda moraš imati i sadržaj momčadi i igre, onaj najbolji mogući”.

I svaku utakmicu moraš igrati kao da je posljedna, nadodali smo se na Rožmanovu izjavu, jer nam je to u posljednjem intervjuu s Rujevice rekao Luka Capan…

‘Svi koji su završili karijere rekli su svi isto jednu stvar, da im je žao što nisu dali još više od sebe’

“Nije to samo zbog pandemije, tu se može svašta dogoditi. Bože ne daj neku ozljedu ili što god, ne bi želio kalkulirati jer naše karijere traju jako malo i ako u nju ne ulažeš maksimalno, ako ne ulažeš u sebe, onda će ti jedan dan biti žao. Svi koji su završili karijere rekli su svi isto jednu stvar, da im je žao što nisu dali još više od sebe. I svaki put kažem igračima da je možda ovo njima zadnja utakmica, ne daj Bog da je, ali da zato u njoj naprave sve kako treba”.

Rožman nam je i otkrio što mu je bilo u glavi kad je došao u Rijeku, kad je preuzimao riječku klupu…

“Ja ću reći ovako, kad dolaziš u tako velik klub kao što je Rijeka, instituciju, sigurno da imaš jako veliki motiv. A onda opet s druge strane, ulaziš u velike cipele jer su moji prethodnici Matjaž i Igor napravili sjajan posao. No, u startu je meni bilo bitno da se jasno definiraju ciljevi kluba. Što se želi. Mi idemo po nekom sistemu, a ne od danas do sutra. Klub vode ozbiljni ljudi koji rade prema argumentima i rezultatima, a ne po emocijama. Sve je jasno, sve je transparentno. I na kraju ćemo podvući crtu i vidjeti što smo napravili, pa će odlučiti oni koji o tome odlučuju što i kako dalje. Što se tiče mog resora, meni je bitno da su moji igrači prihvatili i da razmišljaju o rosteru, da su svjesni da će svi dobiti šansu i da je svaki igrač bitan. Jako je bitno da i oni koji dosad nisu možda bili u prvom planu, da su tu uz nas, da razmišljaju pozitivno, da naporno treniraju kao i do sad. Jer, jako je bitno kako će i oni odreagirati.

Momčad je jaka koliko je jaka najslabija karika. Svi će morati dati svoj dio i tu mislim da će se rješavati prvenstvo. Evo, u sljedećoj utakmici gostujemo u Koprivnici kod Slaven Belupa, pa onda dočekujemo kod kuće Goricu. Vidjeli smo koliko je Slaven neugodan protiv Dinama u jučerašnjoj utakmici. Moglo bi se kazati kako nemamo pravo na kiks. I Belupo i Gorica, mislim da su svi tu negdje. Moramo iskoristiti domaći teren, a u gostima će svugdje biti teško. I drugi se bore za neke svoje ciljeve i pozicije. Stoga, nema opuštanja. Vidjelo smo kad govorimo o Belupu kako su neugodni i iskusni. Oni su momčad koja ima svoj stil igre, teško hi je probiti, posebno u kontriranom napadu. Žele se nadigravati. No, mi imamo plan za njih. Detalj će odlučivati. Bit će i uspona i padova, to je sasvim jasno. Trebat će biti miran, raditi svoj posao i razmišljati o sebi. I jedino tako ćemo stići do cilja, tj rezultata”, zaključio je u razgovoru Simon Rožman.