ŠIME VRSALJKO OTKRIO TAJNU USPJEHA U RUSIJI: Objasnio je i ono što razlikuje Dalića od Kovača i Čačića

Hrvatska reprezentacija osvojila je drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji

Šime Vrsaljko bio je jedan od ponajboljih desnih bekova na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, gdje je Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila drugo mjesto, nakon poraza od Francuske u finalu.

Iza Vrsaljka je sada fenomenalna sezona za klub i reprezentaciju – u dresu Atletica osvojio je Europsku ligu, bio drugi u Španjolskoj, a sada ima i svjetsko srebro sa Hrvatskom.

‘Temelj priče je u atmosferi’

Kako se emocije smiruju, Vrsaljko je popričao sa SN o tajni uspjeha u Rusiji.

“Mislim da je temelj te priče u atmosferi! Od početka je bila vrhunska i iskrena. Svi za jednog, jedan za sve. Djeluje fraza, ali to je stvarno tako bilo. I zato smo uspjeli. Mi smo kao reprezentacija već duže vrijeme imali kvalitetan kadar, ali nismo imali rezultat, djelo koje bi potvrdilo sve te teze o talentu i moći. Sad smo imali i jako dobrog vođu, Zlatka Dalića, imali jasne upute što nam je raditi i kako to najbolje odraditi, a poklopile su se i neke nužne stvari, kao što je i doza sreće”, rekao je.

‘Možemo sada o tome pisati traktate’

“Možemo sada o tome pisati traktate, analizirati, možda stvarno treba i malo odmaka vremena da sve sjedne na svoje mjesto. Nisu ni isti svi igrači u odnosu na prijašnje turnire, nije ni izbornik, a pokazalo se, nije bila ista atmosfera ni faktor sreće. Kad je bio Niko Kovač, sve je bilo profesionalno i na vrhunskoj razini rada, ali nismo imali atmosferu. Unutar reprezentacije nije bilo homogenosti, ono kad svi dišemo kao jedan svejedno tko igra ili daje golove. Kod Ante Čačića smo u prvoj fazi turnira igrali odlično, ali onda smo s Portugalom ostali bez faktora sreće. Znate, svi na turnir dođu spremni za rezultat, dobri i orni, ali onda opet netko podbaci. Ovisi o sto stvari, pripremi, odmoru, pristupu, raspoloženju, što sve ne. Vidjeli ste to, uostalom, i u Rusiji, tko je sve ranije od očekivanog išao kući”, komentirao je razliku između Dalića i ostalih izbornika.

‘Kale – volim ga kao prijatelja i kao igrača’

O slučaju Nikole Kalinića:

“Ha, Kale, volim ga kao prijatelja, kao igrača, on je vrhunski dečko. Sve je već rečeno, odluka da postupi kako je postupio bila je isključivo njegova. Žao nam je svima bila što je odlučio tako reagirati. On i izbornik najbolje znaju što su razgovarali. Mi smo kao grupa respektirali svačiju odluku i mislim da to više nemam što komentirati”, zaključio je reprezentativni bek.