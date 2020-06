SIJEVAJU OZBILJNE OPTUŽBE NA RAČUN SUCA PAJAČA: Trener Osijeka ponovo žestok – ‘Možda ne bih trebao to javno reći…’

Smatra da su suci krivi za to što je Osijek na petom mjestu i što je ispao iz Kupa.

Trener Osijeka, Ivica Kulešević, gostovao je u emisiji Slavonske televizije “Pun Pogodak”, a glavna tema bila je polufinalna utakmica Kupa između njegova Osijeka i Rijeke, koju je slavonska ekipa na kraju izgubila s 3:2.

Osijek je imao 2:0 na poluvremenu i u potpunosti je nadigrao Rijeku, a zatim je sudac Igor Pajač neopravdano dodijelio drugi žuti nogometašu Osijeka Laszlu Kleinheisleru i nekoliko minuta nakon toga ponovo neopravdano dosudio penal za Rijeku. Time je u potpunosti utjecao na razvoj i ishod susreta. To da je Pajač sudio loše potvrdio je i Marijo Strahonja, a u emisiju “Pun pogodak” javio se i Ante Vučemilović-Šimunović koji je ustvrdio isto.

‘Ne znam bih li trebao to reći’

Kulešević je svejedno bio revoltiran suđenjem i prvo se osvrnuo na crveni karton u 56. minuti.

“Vidio sam njegovu reakciju doslovce prije nego što je Laszlo krenuo u duel za drugi žuti karton. On se već obradovao i kad je pokazao taj crveni, vidio sam da je on iz nekog razloga tu vidio slamku spasa. Ne znam za koga. Vidio je slamku spasa poslije takve odluke, očigledno krive. A nakon toga dosuditi penal… Pa sedam od deset navijača Rijeke bi reklo da to nije penal. Obezvrijedio je sve vrijednosti sporta i sve ljude koji su gledali utakmicu. Sve nas je ponizio svojom reakcijom kada se nije udostojio pogledati sliku na VAR-u i vidjeti da je pogriješio. To je perfidno. To su ozbiljne optužbe i stojim iza njih”, rekao je Kulešević.

Zanimljivo, Pajačevo ime nije htio niti izustiti, ali zato je rekao sljedeće.

“Možda nije nešto što bih trebao reći ovako javno u jednoj emisiji, ali što je mene jučer isprovociralo najviše? Ne mislim da je, neću izgovoriti njegovo prezime, ne mislim da je taj čovjek u crnom loše sudio. Odsudio je onako kako je htio, to me najviše pogodilo”, rekao je trener.

Zabranjeno biti drugi?

Isto tako smatra da su suci krivi za to što je Osijek na petom mjestu i što je ispao iz Kupa.

“Naše tri posljednje gostujuće utakmice triput smo drastično zakinuti. To je stopostotan ljudi u crnom i VAR. Govorim o penalu na Rujevici, da je bio penal za Osijek u 90. minuti, i potvrđeno je u analizama da je sudac pogriješio na štetu Osijeka. U Puli nam je VAR poništio dva regularna gola, analize su to potvrdile. I ovo je treća utakmica u nizu. Iz nekog razloga netko je to napravio, preveliki je uzorak da bi bilo slučajno”, kazao je trener.

Veli da im je zabranjeno osvojiti drugo mjesto. “Pričali smo da je dobra igra u Rijeci pokazatelj da Osijek može do drugog mjesta. Ne, ova utakmica u nedjelju je pokazatelj da Osijek ne može do drugog mjesta jer to je izgleda zabranjeno NK Osijeku ove godine. S tim bodovima koji su nam pokradeni mi bismo bili na drugom mjestu i u finalu Kupa. Sada smo na petom mjestu i finale je daleko iza nas”, zaključio je.