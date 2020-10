Nakon iznenađujuće pobjede Šibenika na Poljudu razgovarali smo s Krunoslavom Rendulićem i Ivanom Bulatom

U Šibeniku je osvanulo sunčano jesensko jutro. Jučerašnja pobjeda povratnika u prvoligaški nogomet na Poljudu protiv Hajduka glavna je tema tamošnje nogometne javnosti. Sve je jutros bilo nekako drugačije u Krešimirovu gradu. Tako je, naime, uvijek bilo prije kad se pobijedilo Splićane. No, ovog je puta dojam još i jači, pobjeda i veća. Jer, nakon devet godina Šibenik je ponovno stigao na Poljud i šokirao bijeli brod koji se opasno ljulja i koji je očito skrenuo s kursa, svog pravca plovidbe…

LEGENDA IMA RECEPT ZA POVRATAK HAJDUKA U VRH HRVATSKOG NOGOMETA: ‘To se mora napraviti pa makar ušli u minus’

Prekinuli niz od dva poraza

Nakon dva uzastopna poraza u prvenstvu od Osijeka 2:0 na Šubićevcu i Istre 1961 na Aldo Drosini, Šibenčani su prekinuli s negativnim nizom i regionalnom rivalu iznenađujuće uzeli sva tri boda.

Šibenik je sezonu otvorio s tri poraza, a nakon toga je odigrao nulu sa Slaven Belupom. Uslijedila je pobjeda na svom terenu protiv Lokomotive 3:2. Taj trijumf, s jučerašnjim splitskim, najveći je za Šibenik i njegovog trenera Krunoslava Rendulića koji nam se javio dan poslije najvećeg slavlja ove sezone. Rendulić je kao nogometaš branio boje i Šibenika i Hajduka. Za Šibenčane je igrao od 1997. do 1999., a za Hajduk od 2001. do 2002…

“Svaka pobjeda je draga, pogotovo ako je ona ostvarena protiv susjeda, pogotovo protiv Hajduka. Posebno je Šibenčanima drago kad se dobije Hajduk, tako da… Sretni smo što smo to napravili, upisali smo tri boda koja su nama jako značajna u borbi za ostanak u ligi. To smo apsorvirali, idemo dalje”, kazao nam je Krunoslav Rendulić i nastavio:

[VIDEO] SKALPIRALI SU HAJDUK NA POLJUDU, A OVO IM JE NAGRADA: Pogledajte kako su dočekani nogometaši Šibenika

‘Dogovor je bio da ih napadnemo od samog početka’

“Priprema je bila uobičajena, kakva i je prije svake utakmice. Dogovor je bio da se ni u ludilu ne idemo braniti nego suprotno, nego da ih idemo napasti. U nekim dijelovima smo to jako dobro i uspjevali. Znali smo da će doći period u utakmici kad će nas Hajduk stisnuti, kad ćemo morati biti maksimalno koncetrirani na obranu. To se dogodilo zadnjih petnaestak minuta, tu smo stvarno reagirali fenomenalno i zasluženo smo dobili. Htjeli smo i napali Splićane od prve minute koji sve svoje utakmice pokušavaju riješiti u prvih petnaest-dvadeset minuta. Tako su slomili Varaždin, nakon nekoliko minuta, ali su visoko stisnuli. Tako da naša opcija nije uopće bila da mi dođemo na Poljud, stanemo svi na šesnaest metara i čekamo što će se dogoditi, nego jednostavno je bila ideja da ih napadnemo. Nekad je to bilo manje uspješno, nekad više, ali mogli ste primjetiti da smo mi čitavu utakmicu odigrali dosta hrabro”.

U Splitu neće biti lako sljedećih dana. U sedam odigranih kola Hajduk ima tri pobjede i čak tri poraza, što je učinak koji je debelo ispod renomea Hajduka, a kad se k tome izgubi od momčadi koja je autsajder i koja je puno jeftinija, onda je problem kud i kamo veći. Grad pod Marjanom trese se nakon ovog debakla za njih…

‘Hajduk je veliki klub, sigurno da će oni naći snage i rješenje kako se izvući iz problema’

“Pa dobro, klub tipa Hajduka ili neki drugi veliki klub, stalno gledaju na pobjede i one su normalna stvar, podrazumijevaju se. No, kad odigraš malo lošije, kad priča ne ide u očekivanom smjeru, onda su uvijek problemi. Hajduk je veliki klub, sigurno da će oni naći snage i rješenje kako se izvući iz problema. Oni najbolje znaju koji su. Mi izvana možemo samo nagađati, no to nije naša stvar. Mi gledamo sebe, fokusirani smo na sebe, imamo i mi dovoljno svojih problema”, rekao nam je strateg društva sa Šubićevca i dodao:

“Svaka momčad ima dobrih i loših strana. Čak i one najbolje. Mi smo točno znali kako Hajduk igra i dobro smo ih izanalizirali, te iskoristili njihove slabosti. Moji momci su odreagirali fenomenalno, bez njih svaka priprema i svaka zamisao trenera padaju u vodu. Posao na terenu određuje igrače, tako da su oni najzaslužniji za pobjedu”, objašnjava nam Rendulić koji je u 68. minuti mijenjao strijelca Sahitija sa Rakom…

“Sahiti igra na poziciji koja je izuzetno zahtjevna, em što bi ima obveze u fazi napada, velike su obveze i u fazi obrane. On se na toj poziciji jako puno troši, i sukladno s tim energetski je pao, što je i razumljivo. Iz tog razloga sam ga i promijenio. Ne samo njega nego i Princa Obenga Ampema“, ističe Rendulić koji iz trenutnog kadra koji ima na raspolaganju očito zna izvući maksimum…

‘Glavni je naš cilj ostati u ligi’

“Prije svega, s igračima imam jedan odnos, neću reći prijateljski jer to nije moguće, ali jedan izuzetno korektan odnos, odnos pun respekta prema njima, pun poštovanja. Oni to vraćaju na najbolji mogući način”, izjavio je Rendulić i prešao na plan, ciljeve kluba u ovoj sezoni…

“Naš glavni cilj je ostati u ligi, to je jasno. Ako se napravi nešto preko toga je bonus. Ali, glavni i primarni cilj je ostati u ligi. Na to smo fokusirani i razmišljamo samo u tom smjeru”.

Šibenčani su na Poljudu bili postavljeni u gustu obranu s tri stopera što je svojevrsni rizik, ali bez većih problema rješavali su ubačaje pred vrata Labrovića. Pritom je svaka osvojena lopta, sa prazninom u veznom redu, ostavljala opasnu mogućnost kontranapada no s pomicanjem linija i brzim vraćanjem u obranu, kao i koncetracijom u tom segmentu, nisu se doveli u tu opasnost, odnosno nisu kapitulirali…

“Tri stopera smo stavili iz prostog razloga što Hajduk ima Miju Caktaša koji je polušpica, a u stvari u puno trenutaka je on i druga špica, dolazi iz drugog plana jako dobro. Tako da smo tu htjeli njega pokriti i imati igrača viška u tom djelu, tako da smo tu dolazili u situaciju tri na dva, a ovo drugo je u toj situaciji sve bilo preklopljeno, znači četiri na četiri u vezi plus tri na četiri u fazi napada, tako da nije bilo baš previše nepoznanica”.

‘Očekujemo pobjedu i protiv Dinama’

Na kraju se malo i proslavilo…

“Bili su jako sretni, kad god dobiješ igrači su sretni, pogotovo kad skineš Bijele, Dinamo ili nekog od naših najboljih klubova. Proslava je bila ništa specijalno, otišli smo zajedno na večeru, malo se podružili, dva-tri sata, popili pokoje pivo i doma na spavanje”.

Slijedi Dinamo u nedjelju na Šubićevcu, vodeća momčad HNL-a i aktualni prvak. Bit će to još jedna utakmica protiv velikana hrvatskog nogometa. Očekivanja?

“Očekujem ju kao i svaku do sad, znači očekujem u njoj dobru igru, maksimalni angažman i pobjedu”, zaključio je Krunoslav Rendulić.

Sportski direktor Šibenika Ivan Bulat također nam je prokomentirao šibensko osvajanje Poljuda. Bulat je bivši nogometaš koji je debitirao za Šibenik 1992. godine sa svega 16 godina kao najmlađi debitant u prvoj hrvatskoj ligi. Ukupno je odigrao 180 utakmica za “narančaste” sa Šubićevca iako je zenit svoje karijere proveo u Kini gdje je i dan-danas još uvijek velika zvijezda.

Ivan Bulat: ‘Svjesni smo lokalnog rivalstva. Zasluženo smo pobijedili’

“Ne možemo reći da su ova tri boda kao i svaka druga. Ovo su za nas jako važna tri boda u borbi za ostanak protiv velikog kluba kao što je Hajduk. Svjesni smo lokalnog rivalstva, kao i to da pobjeda Šibenika nad Hajdukom znači jako puno više od obična tri boda. Drago nam je što smo naše navijače uspjeli razveseliti na ovakav način. Pokazali smo da se možemo nositi sa svima, da imamo dobru momčad, igrače, i oni su to prezentirali na terenu. Zasluženo smo pobijedili. Ovo je kruna dobre igre u prethodnim kolima, u kojima smo ostali zakinuti za koji bod, ali evo, sad nam se vratilo”, priča nam Bulat i nastavlja u istom tonu:

“Bili smo bolji od Hajduka. Normalno da Splićanima nije ugodno izgubiti domaću utakmicu protiv Šibenika, mi smo u tom trenutku bili zadnji na tablici, prošlu sezonu smo igrali u drugoj ligi, tako da s te strane sigurno da je Hajduk bio favorit. Izgubiti kod kuće od Šibenika nije dobro za Bijele. Imali su oni i prije neugodnih poraza, naravno da ih je to poljuljalo. Svaki poraz boli. No, mislim da će Hajduk snaći snage i vratiti se na onaj kolosjek u kojem trebaju biti. Kako i na koji način, ne mogu im ja držati lekcije što i kako. Sigurno da taj dvoboj nije bio, završio onako kako su oni htjeli, željeli, priželjkivali”, završio je Ivan Bulat.