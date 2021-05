Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Sergio Ramos nije se našao na popisu 24 igrača na koje izbornik Luis Enrique računa za Europsko prvenstvo (od 11. lipnja do 11. srpnja).

SERGIO RAMOS NE IDE NA EURO: Enrique objavio popis, na njemu nema niti jednog igrača Real Madrida

“To je bila teška odluka, ali Ramos nije igrao i gotovo nije trenirao od siječnja”, objasnio je svoju odluku španjolski izbornik Luis Enrique na konferenciji za medije u ponedjeljak.

“Jučer sam ga zvao i bilo je teško. Osjećam se loše jer je on pravi profesionalac i pomagao je puno reprezentaciji. I moći će još pomoći u budućnosti. Ali sada moram naći boljega za momčad”, dodao je.

Ramos je pauzirao zbog ozljede gotovo cijeli kraj sezone s Realom za koji je ove godine odigrao svega pet utakmica.

Ozlijedio je desno bedro, zatim list lijeve noge, onda se zarazio koronavirusom i na kraju je ozlijedio potkoljenicu lijeve noge. Osim što Ramos nije našao mjesto na popisu za Euro, na njemu nema ni jednog igrača Reala što se do sada nije nikada dogodilo.

“Nakon nekoliko teških mjeseci i netipične sezone kakvu nisam doživio u karijeri sada moram propustiti i Euro. Svakodnevno sam se borio i trenirao dušom i tijelom kako bih mogao biti 100% spreman za Real Madrid i reprezentaciju, ali stvari ne idu uvijek kako želite. Boli me što nisam više mogao pomoći svojoj momčadi i što ne mogu igrati za Španjolsku, ali moram biti iskren i pošten. U ovom slučaju za mene je najbolje odmarati, potpuno se oporaviti. Vratit ćemo se iduće godine tamo gdje pripadamo. Svim suigračima želim puno sreće i nadam se da ćemo imati sjajan Euro”, poručio je Ramos preko društvenih mreža.

It pains me not to have been able to help my team more and not to play for Spain but, in this case, the best thing to do is rest, fully recover and come back next year like we’ve always done. It hurts not to represent your country, but I have to be honest and sincere.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021