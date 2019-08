‘SHOW’ HRVATSKOG SUCA U LIGI PRVAKA: Na jednom meču podijelio dva crvena i deset žutih kartona – i to mu nije prvi put

Hrvatski sudac već se brendirao kao kontroverzan sudac u Europi

Najbolji hrvatski sudac, Ivan Bebek, vodio je svoju prvu utakmicu nakon premlaćivanja u Sinju prije deset dana i to na velikoj sceni u Ligi prvaka. Bebek je dijelio pravdu na utakmici kijevskog Dinama i Club Bruggea, koja je završila rezultatom 3:3, a na toj je utakmici podijelio čak dva crvena i deset žutih kartona. Na kraju je prošao Brugge zbog 1:0 pobjede u prvoj utakmici, ali hit utakmice definitivno je bio sudac Bebek.

Bebek je s kartoniziranjem počeo vrlo rano, Tau je u devetoj minuti dobio žuti, a potom je nastalo zatišje sve do drugog poluvremena. Potom Bebek od 55. minute do 60. minute dijeli tri kartona i to sve Kijevu, a od 79. minute kada Okereke dobiva žuti pa do kraja kreće ‘show’. Domaćoj je momčadi u 82. minuti zbog drugog žutog kartona isključio Burdu, a potom gostima dvije minute kasnije Taua. Momčadi su tek tada proigrale i do konca utakmice pala su još tri gola, ali pala su i još dva dodatna žuta.

Ovo mu nije prvi put

Hrvatski sudac već se brendirao kao kontroverzan sudac u Europi i to baš zbog mahanja kartonima. Podsjetimo, u Ligi prvaka 2007. godine dosudio je dva penala i podijelio dva crvena kartona na utakmici Lazija i Werdera. A vjerojatno najgoru utakmicu do sada vodio je u osmini finala Europa lige prije tri godine kada je oštetio Fenerbahče na uzvratnoj utakmici kod Brage. Gostima je dao čak tri crvena kartona i izravno im onemogićuo plasman u četvrtfinale iako su imali 1:0 prednost iz prve utakmice. Na kraju je Braga slavila s 4:1, a krucijalan trenutak dogodio se u 69. minuti kada je Bebek propustio dosuditi zaleđe igrača Brage i potom u nastavku akcije još dosudio penal jer je lopta pogodila igrača turskog kluba u ruku, ali držao ih je uz tijelo. Uz to, još je nesretnom Turčinu dao i drugi žuti karton, iako ga ovaj realno nije ni zaslužio.

Do konca utakmice Bebek je isključio Potuka i Volkana koji ga je čak i fizički napao. Turci su zbog te utakmice optužili Bebeka za namještanje i tražili su ispis telefonskih poziva kako bi se u to uvjerili.