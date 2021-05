Prisjetio se i utakmice koja je za njega bila najtraumatičnija u karijeri, bilo je to finale Lige prvaka u Istanbulu 2005. godine u kojem je Milan vodio 3:0 na poluvremenu, a na kraju se Liverpool vratio u utakmicu s tri gola i na kraju podignuo trofej Lige prvaka

Andrij Ševčenko najbolji je nogometaš u povijesti Ukrajine i jedan od najboljih koji je ikad zaigrao u dresu Milana. Legendarni Ševa sad je izbornik ukrajinske reprezentacije, a vrlo zanimljiv intervju dao je za talijanski list Corriere della Serra.

Progovorio je uglavnom o svojim traumama, što nogometnim, što nenogometnim. Tako je i odgovorio na pitanje o černobilskoj tragediji nakon koje se morao iseliti iz svog doma nakon eksplozije u nuklearnoj elektrani.

“Živjeli smo 200 kilometara od elektrane. Sjećam se kad su došli autobusi i odveli nas 1500 kilometara od doma. Nažalost, svi moji prijatelji iz Kijeva su umrli, ali ne od radijacije, već zbog alkohola, droge, ali i problema s oružjem. Sovjetski savez se raspadao, cijeli svijet je znao da će se srušiti. Moji prijatelji, kao i mnogi ljudi, nisu više vjerovali ni u što i izgubili su se. Mene je spasila ljubav mojih roditelja i nogomet“, rekao je Ševčenko.

Mitsko finale

Prisjetio se i utakmice koja je za njega bila najtraumatičnija u karijeri, bilo je to finale Lige prvaka u Istanbulu 2005. godine u kojem je Milan vodio 3:0 na poluvremenu, a na kraju se Liverpool vratio u utakmicu s tri gola i na kraju podignuo trofej Lige prvaka.

“Ta me rana još uvijek boli. Muči me to što nas je ponijela euforija. Maldini je rekao na poluvremenu da budemo oprezni. Nekoliko mjeseci nakon finala probudio sam se vrišteći usred noći zbog tog finala“, priznao je Ševčenko.

“Sad kad sam trener uvijek razmišljam o tome. U tim minutama kad smo primali golove, ja bih napravio nešto, zaustavio utakmicu, napravio neke zamjene, bilo što. Nije ovo kritika Ancelottiju“, zaključio je legendarni Ševčenko.