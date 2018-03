Šok pa raspad sistema: 'Vi ste sra** od momčadi!'

Uoči utakmice protiv Parme na San Siru nekoliko stotina navijača Milana prosvjedovalo je ispred stadiona zbog loših rezultata momčadi ove sezone. Međutim, ni to nije pomoglo. Nogometaši Milana nastavili su s užasnom sezonom, pa su tako upisali treći prvenstveni poraz zaredom, odnosno, četvrti računajući i poraz kod Atletica u Ligi prvaka.

Prije utakmice protiv Parme nogometaši Milana su bili na nizu od tri poraza: izgubili su u Seriji A od Juventusa i Udinesea, te u osmini finala Lige prvaka od Atletico Madrida. Momčad Clarencea Seedorfa se nalazi u sredini prvenstvene ljestvice, daleko je od plasmana u Europu i sve je to izazvalo reakciju navijača.

Pristalice ”rossonera” su se počele okupljati ispred San Sira oko dva sata prije utakmice, a ubrzo su se čuli povici ”sra… od momčadi” i ”napustit ćete stadion u ponoć”. Bilo je uvreda i na račun pojedinaca, ponajprije napadača Marija Balotellija i klupskog dopredsjednika Adriana Gallianija. Kako bi izbjegli kontakt s bijesnim navijačima, igrači su na stadion došli alternativnom rutom.

Novu eskalaciju sukoba tek možemo očekivati, jer Parma je sa 4-2 slavila na San Siru i time nanijela Milanu četvrti domaći poraz u sezoni. Također, Parma je barem privremeno skočila na peto mjesto ljestvice, makar ga tijekom večeri može vratiti Fiorentina.

Milan je tijekom tjedna primio četiri gola na Vicente Calderonu, a primio je i četiri od Parme, a sve zato što je već u šestoj minuti njegov vratar Christian Abbiati dobio crveni karton. Iskusni 31-godišnji Antonio Cassano je bio glavni Milanov ‘krvnik’ jer je postigao prva dva pogotka na ogledu (iz penala u 9. minuti, te u 51.).

No, unatoč igraču manje Milan je uspio doći do 2-2 i to pogotkom iz penala Marija Balotellija u 76. minuti, no samo dvije minute kasnije domaćin je primio novi udarac od kojeg se više nije mogao oporaviti. Zadao ga je Amauri za 3-2, a onda je u sudačkoj nadoknadi priču zaokružio Biabiany pogotkom za 4-2.

Parma je i dalje tako u sjajnoj prvenstvenoj seriji. Posljednji poraz joj datira s početka studenog prošle godine (od Juventusa).

Livorno – Bologna 2-1 (Benassi 46, Paulinho 53 / Christodoulopoulos 86-11m)

Sassuolo – Catania 3-1 (Zaza 56, Missiroli 61, Sansone 89 / Bergessio 30)

Cagliari – Lazio 0-2 (Lulić 19, Keita 69)

Milan – Parma 2-4 (Rami 56, Balotelli 76-11m / Cassano 9-11m, 51, Amauri 78, Biabiany 90+2)

Atalanta – Sampdoria 3-0 (Carmona 36, Bonaventura 42, Denis 57)

Fiorentina – Chievo (kasnije)

Genoa – Juventus (kasnije)

Redoslijed: 1. Juventus 72 (-1), 2. Roma 58 (-2), 3. Napoli 55 (-1), 4. Inter 47, 5. Parma 46 (-1), 6. Fiorentina 45 (-1), 7. Lazio 41, 8. Verona 40…