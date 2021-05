Španjolski izbornik Luis Enrique objavio je popis igrača za Europsko prvenstvo. Zanimljivo je, na njemu nema niti jednog nogometaša iz Real Madrida. Niti legendarnog Sergia Ramosa, koji je, doduše, ove sezone imao ogromnih problema s ozljedama.

“Želim poslati poruku Sergiju Ramosu, našem kapetanu, koji nije na popisu jer se od siječnja muči s ozljedama i nije igrao ili čak trenirao s momčadi od tada. Sinoć sam mu preko telefona rekao da ga neću zvati. Teška je bila ta odluka, ali je najbolja za momčad”, poručio je Enrique.

“To što sam pozvao Aymerica Laportu nema veze sa situacijom oko Ramosa. On je top igrač i može nam pomoći. Molim vas, nemojte povezivati nepozivanje Ramosa s pozivima drugim igračima. Volio bih da je s nama i da se oporavio. A ono o čemu sam sinoć sa Sergijom razgovarao ostat će između nas. Ništa neću reći. Nije mi bilo lako reći mu nešto što nije pozitivno, ali donio sam odliku za koju smattam da je najbolja. Znam da bi bilo kakva odluka oko njega bila kontroverzna. Svjestan sam i prihvatio sam da će se u medijima podići buka zbog toga”, dodao je.

No, na listi od 24 imena, našlo se ono bivšeg dinamovca Danija Olma, ali niti jedno iz Real Madrida.

“Igrači poput Carvajala i Ramosa mučili su se s ozljedama tijekom cijele sezone. Ne mogu odabrati igrače na osnovu toga hoće li neki ljudi biti sretni ili ne”, naglasio je.

❌ Sergio Ramos

❌ Dani Carvajal

❌ Lucas Vazquez

❌ Isco

❌ Nacho

❌ Alvaro Odriozola

🤪 Former Barcelona head coach Luis Enrique picks no Real Madrid players in his Spain squad for #Euro2020 pic.twitter.com/FBl7VMPZx2

— WhoScored.com (@WhoScored) May 24, 2021