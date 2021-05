Argentinski napadač Sergio Aguero dogovorio se sve s Barcelonom i trebao bi potpisati ugovor na dvije godine, objavio je upravo ugledni britanski list Guardian, odnosno njihov pouzdani novinar Fabrizio Romano.

Romano je jedan od najpouzdanijih novinara što se tiče nogometnih transfera i njegova objava samo može značiti da se još samo čeka službena potvrda kluba. Zanimljivo, Barcelona pregovara i s nizozemskim napadačem Memphisom Depayem, miljenikom Ronalda Koemana, koji bi također mogao pojačati klub ovog ljeta.

Aguero je pristao potpisati ugovor na dvije godine s Barcelonom, a pristao je i na značajno manju plaću nego u Manchester Cityju. Smatra se da je njegovo dovođenje pokušaj čelništva Barcelone da pod svaku cijenu zadrži Lionela Messija, no dobro će jedan od najubojitijih napadača svijeta doći Kataloncima, iza kojih je ne baš sjajna sezona.

Sergio Aguero has agreed to join Barcelona until 2023, reports @FabrizioRomano📝 pic.twitter.com/kE32qhSpzQ

— B/R Football (@brfootball) May 21, 2021