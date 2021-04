Razgovarali smo s mladim hrvatskim hit igračem ovog proljeća Marijom Ćužeom

Dinamov krilni napadač na posudbi u ukrajinskom SK Dnjipro-1, od sutra 22-godišnjak Mario Ćuže, briljira od kako je početkom godine ipak odlučio doći u Ukrajinu i spasiti sezonu, u kojoj je odigrao svega 18 utakmica u svim natjecanjima (Premier Liga Ukrajine, HNL, kvalifikacije za Ligu prvaka, Europa liga, ukrajinski Kup).

Pet golova u devet utakmica

No, u posljednjih 9 zabio je pet golova a svojim igrama i golovima “spasio” Dnjipro, odnosno pogurnuo ga s donjeg dijela prema sredini poretka. Sve mu se otvorilo protiv Desne 20. ožujka, postigao je tada 2 gola u pobjedi 0:2. Utakmica poslije došla je 2. travnja protiv PFK Lviva, kojeg je Dnjipro razvalio 5:1 a Ćuže se istaknuo s dva gola….

Jedina utakmica posta bez gola došla je protiv vjerojatnog prvaka Ukrajine, Dynama iz Kijeva u porazu 2:0, u susretu u kojem mu je Igor Jovičević na raspolaganje dao 35 minuta. Prije 4 dana, zabio je svoj peti gol u 4 odigrana susreta, ovog puta protiv Kolos Kovalivke u remiju 1:1.

U svakoj utakmici igrao u prvih 11

U svih devet odigranih susreta, točnije 758 minuta do sad, započeo je u početnoj jedanaestorici. Čekao je ovaj mladić iz Metkovića, koji je ponikao kao igrač u Neretvi, konačno kontinuitet. Znao je da samo kad dobije minute, da će bljesnuti, da će mu se otvoriti kao što mu se otvorilo i kao što je igrao na posudbi u Istri.

Razgovarali smo s ovim mladim hrvatskim hit igračem koji je samo za Net.hr po prvi put odlučio govoriti o svemu i svačemu. Otkrio nam je tajnu svojih dobrih igara, kazao kako se nije baš nazabijao glavom. U potpunosti nam se Mario otvorio…

“Počeo sam ovu sezonu u Lokomotivi u kojoj mi nije bilo dobro. Nakon dva mjeseca sam se već vratio u Dinamo, gdje sam u biti samo trenirao. Odigrao sam jednu utakmicu mislim, protiv CSKA. U drugom dijelu sezone odlučio sam otići negdje. Dobio sam poziv trenera Jovičevića, kojeg već dosta godina znam i eto… Teškom mukom, nije mi bilo lako, sretan sam što sam odlučio doći ovdje, bio je to pun pogodak”, kazao nam je u uvodu razgovora Mario Ćuže kojem karijeru vodi i kojeg zastupa BGM agencija odnosno Goran Vlaović i Boris Živković.

Ovi bivši hrvatski nogometaši i reprezentativci, ugledna nogometna imena s istaknutom karijerom iza sebe, znači nogometnim iskustvom i znanjem, snažno vjeruju u talent i potencijal ovog mladića, koji se nameće kao idealna zamjena za Mislava Oršića.

‘U Lokomotivi se nisam baš snašao’

NET.HR: Kako je raditi s Jovičevićem?

ĆUŽE: S njim radim dugi niz godina, dosta se znamo, poznajemo se, on zna što mogu i kakve su mi sposobnosti. Nadam se da sam mu s ovih 5 golova dao do znanja da je ion pogodio, što sam došao”.

NET.HR: Koju poziciju preferiraš?

ĆUŽE: Više volim lijevog veznog nego lijevo krilo, ali bez problema mogu igrati i lijevo krilo. To sam igrao puno duže nego veznog, meni je draži ipak vezni.

NET: Što je bilo s posudbom u Lokomotivi?

ČUŽE: Kad su došli dečki u Dinamo iz Lokomotive, malo sam s njima pričao, znao sam da ću ići u Lokomotivu. Oni su mi rekli sve da je dobro, odlično. Otišao sam tamo, kad sam došao, bilo je stvarno sve dobro. Ekipa je dobra, sve je bilo dobro. No, jednostavno, nije mi odgovaralo, nisam se snašao dobro. Na kraju nisam odigrao previše utakmica. Odlučio sam se vratiti u Dinamo.

NET.HR: Kad si igrao najbolji nogomet?

ĆUŽE: Mislim da mi nije ovo najbolji nogomet u životu, u Istri sam 2019. tada sam igrao najbolje. Slično je ovdje, blizu ali u Istri je bilo malo bolje. Bio mi je to prvi izlet u seniorsku ligu. I to se pokazalo odlično. Sad, sigurno sam se približio način igre je vrlo sličan. U pitanju je bio kontinuitet.

‘Dvojio sam oko Ukrajine’

NET: Kako si se odlučio za ukrajinsku ligu?

ĆUŽE: Sredinom prvog dijela sezone trener Jovičević me htio, pa sam ja to, nekoliko mjeseci je bilo hoću-neću, hoću-neću. Na početku mi se to nije izgledalo kao dobra opcija ali evo, u razgovoru sa svojim managerima, obitelji, odlučio sam doći i evo, pogodak.

NET.HR: Zagreb ili Dnjipro?

ĆUŽE: Zagreb je bolji. Moderniji je, uređeniji što se toga tiče. Zagreb je bolji.

NET.HR: Kakvu glazbu voliš?

ČUŽE: Našu domaću.

NET: Cajke?

ĆUŽE: Pa i njih, sve ja mogu slušati samo strano ne.

NET: Imaš rituale prije utakmice?

ĆUŽE: Nema ih, koncentriram se sam od sebe. Radim vizualizaciju utakmice kako bi što mogao napraviti. Ništa posebno.

NET: Tko ti je najveća podrška?

ĆUŽE: Moja obitelj. Mama, tata, dvije sestre, od sestre jedan muž, od druge momak, tako da… Oni su mi stvarno najveća podrška. I moj menadžer (Mario Stanić) s kojim sam obiteljski povezan, koji mi je oženio prvu rodicu, tako da sam s njim u dosta dobrim obiteljskim odnosima. S njim dosta pričam, on me savjetuje, tu je za mene stalno. On je imao dobru karijeru. Našao se u nekim situacijama koje bi meni mogle pomoći u budućnosti.

Uskoro se vraća u Hrvatsku

NET: Kakve cure ti se sviđaju?

ĆUŽE: Ne znam što bi vam rekao, prije svega normalne. Da su lijepe naravno ali i normalne. Kako se meni netko svidi, kako ja to vidim tako i ocjenjujem. Ali imam curu, nema previše gledanja okolo.

NET: Djevojka nije s tobom?

ČUŽE: Nije, ona je u Hrvatskoj. Sad se vraćam u Hrvatsku pa ćemo vidjeti što će ona htjeti, gdje ćemo biti. Nismo to definirali još.

NET: Kako održavate vezu na daljinu?

ĆUŽE: Nismo predugo skupa, tek smo možda nekih par mjeseci. Za sad je jako dobro, ona nema problema s tim jer zna da ću doći za 20 dana, evo ovo smo izdržali pa ćemo vidjeti što i kako dalje.

Što je još sve rekao Mario Ćuže pogledajte u video intervjuu.