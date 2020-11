SENZACIONALNI HRVAT PRIČA JE DANA U ITALIJI: Povukao dva nevjerojatna poteza i srušio moćnu Atalantu usred Bergama

Nogometaši Verone, koje vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, iznenađujuće su kao gosti večeras u Bergamu svladali jaku Atalantu s 2:0 (0:0) i postali, uz Benevento koji je ranije tijekom večeri otkinuo bod Juventusu, priča dana u Italiji.

JUVENTUS PODCIJENIO MOMČAD IZ DONJEG DOMA I KIKSAO: U 10. minuti sve je u Beneventu stalo

“Što Ivan Jurić radi s Veronom ove sezone još je impresivnije nego prošle sezone. Do sad igraju bolje nego što su u prošloj igrali, unatoč što su izgubili Ambrata, Rrahmanija i Kumbulla. Jako impresivno”, slažu se nogometni fanovi na Twitteru.

What #IvanJuric is doing at #HellasVerona this season is even more impressive than last season.

So far this season they’re playing better than they did last season despite losing #Amrabat, #Rrahmani & #Kumbulla.

So impressive.

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) November 28, 2020