ĐAKOVČANIN NA KROVU EUROPE: Sa samo 22 godine on je jedna od najvećih sportskih priča; ‘Ne mogu se još uspoređivati s Duvnjakom’

Razgovarali smo s vratarom Rijeke Ivanom Nevistićem (22)

Nogometaši Rijeke jučer su u derbiju 14. kola HNL-a, u kišnim i teškim za igru uvjetima na Poljudu, pobijedili Hajduk nakon preokreta 1:2. Svoj obol pobjedi dao je, uz strijelce Lončara u 40. i Menala u 69., igrača koji je 9 minuta ranije zamijenio Murića, i sjajni golman Ivan Nevistić (22).

Rijeka na Anoetu odigrala (po)najbolju utakmicu sezone

GOJAK NIJE MOGAO VJEROVATI ŠTO MU JE NEVA OBRANIO: ‘Navukao sam ga da mi baš u tu stranu puca. Bila je to teška lopta’

“Uvijek je lijepo pobijediti našeg jadranskog rivala. To je za nas stvarno veliki derbi i svi znamo što ta utakmica znači. Ušli smo u utakmicu s golom zaostatka, ali nije nas nešto to puno poremetilo. Mislim da smo dali gol u najboljem trenutku i nekako smo i sami osjećali, i u tom prvom dijelu da ima dosta prostora, da smo bolji, da možemo zabiti i pobijediti. U drugom poluvremenu to onda više i nije bio nogomet. Ali, i to je kvaliteta da se u tim nekakvim situacijama snađeš i prilagodiš. Sretni smo zbog pobjede i ona nam puno znači. No, već u četvrtak na redu je nova utakmica, ona u 6. kolu Europske lige protiv AZ-a. Brzo idu utakmice, mora se brzo šaltati“, kazao nam je Ivan Nevistić u ponedjeljak negdje oko podneva.

Rijeka je u dobrom ritmu, u posljednje tri utakmice imaju Riječani remi protiv, do nedavno lidera Primere Real Sociedada u San Sebastiánu 2:2, u dvoboju u kojem su dva puta vodili 1:0 i 2:1, kao i spomenutu pobjedu nad Bijelima, te remi protiv Osijeka u 11. kolu na Rujevici 1:1. U posljednje tri utakmice u prvenstvu Hrvatske, Bijeli s Rujevice imaju dvije pobjede uz remi.

Sad kad razmišljamo i podvlačimo crtu ispod posljednjih dvoboja društva s Kvarnera, ne možemo se oteti dojmu, žalu što Rijeka na Anoetu nije uzela sva tri boda. Jer, bila je to možda i najbolja predstava Riječana ove sezone…

‘Uzet bod Real Sociedadu u gostima, tada vodećoj momčadi La Lige, nije mala stvar’

“Da, šteta, baš šteta… Igrali smo stvarno dobro i protiv Real Sociedada i protiv Napolija utakmicu ranije u Europi. Mislim da smo u tim dvobojima u Europi stvarno bili na visini zadatka, kako se ono kaže. Tko god je gledao dvoboj, ima isto mišljenje. Naravno da je i nama žao što nismo uzeli sva tri boda. Taj drugi gol je bio autogol, mislim da je to u jednu ruku bila nesreća. Mogao sam i obraniti tu loptu, nije bila tako nešto prejaka, strašna, ali eto, to je bila nesreća. Žao nam je što nismo pobijedili, ali uzet bod Real Sociedadu u gostima, vodećoj momčadi La Lige, nije mala stvar”.

Mladi Đakovčanin uživa fantastičnu sezonu u kojoj je jedan od najboljih golmana Europske lige i HNL-a. Postao je prava vratarska senzacija u Hrvatskoj, a tome u prilog idu u njegove brojke…

Naime, prema statističkom web siteu Fbref.com, u dva dvoboja protiv Napolija, Real Sociedada na Rujevici na otvaranju natjecanja u skupinama EL i Alkmaara, bez ovog posljednjeg na Anoetu, Ivan Nevistić skupio je 19 obrana, najviše u Europskoj ligi, od toga ih je 13 došlo unutar šesnaest metara, isto najviše u natjecanju.

Brojke govore sve

Nakon utakmice u San Sebastiánu, Nevistić je na 23 obrane u Europskoj ligi, isto kao i Ohad Levita iz Hapoel Be’er Sheve. Njih dvojica dijele prvo mjesto s najviše obrana u EL. Milan Borjan iz Crvene Zvezde ima 22 obrane dosad i on je na trećoj poziciji. Hrvat na vrhu Europske lige i to još jedan 22-godišnjak. Nije loše, moramo priznati…

“U nogometu se nekako stvari događaju brzo i sigurno da je to jako dobro za mene, jedna lijepa priča, možda malo i neočekivana. Na početku ove godine, još kad sam bio na posudbi u Varaždinu, borili smo se za ostanak u ligi. Bila je to mrtva utrka tko će ostati u HNL-u, teška situacija, a već nakon deset-jedanaest mjeseci igraš Europsku ligu protiv Napolija u Napulju ili protiv Real Sociedada u San Sebastiánu. Tako je to u nogometu, stvari s brzo događaju i uvijek moraš biti spreman iskoristiti svoju šansu. No, moram naglasiti kako to nije slučajno, puno truda sam uložio. Neću reći da sam očekivao, ali sam puno uložio u sebe, puno treniram, radim i jedino tako se može do cilja, uspjeha”, govori nam Neva kojemu je ovo prva europska sezona u karijeri. Inače, kad je bio mali, kad je maštao da je profesionalni golman i kad je nešto dobro obranio, vikao je Suba…

“Ma to još od onda kad sam bio klinac. On mi je oduvijek bio drag. Kad sam još bio u Osijeku uvijek mi je on bio dobar golman, volio sam ga, zabio je Hajduku i uvijek mi se sviđao njegov stil. Pa dok sam bio na treningu, više je to bila u tim godinama neka igra nego trening, vikao sam nakon obrane Suba”, rekao nam je Ivan Nevistić koji dosta vremena provodi na na YouTubeu, pokušava kopirati neke stvari od najboljih golmana današnjice…

‘Ima puno detalja koje mislim da ljudi ni ne primijete kod golmana’

“Da, puno vremena u tom pogledu provodim na You Tubeu. Ja to radim već dugo, još od kad sam bio klinac, od svoje valjda 12-13 godine non stop to pratim. Pola tih videa koji se vežu za golmane koji su TOP, već sam i pogledao. I dan danas puno vremena provodim gledajući, upijajući pokrete i obrane najboljih. Uvijek pokušavam nešto naučiti novo, detalje za koje vidim da oni rade na treningu ili na utakmicama. Stalno razmišljam o tome, pokušavam nekako to prenijeti na teren. To mi pomaže i to mi je dobra stvar za razvoj. Ima puno detalja koje mislim da ljudi ni ne primijete kod golmana, osim onih koji se bave s tim”.

Prošlu sezonu bio je na posudbi u Varaždinu, kao i jedan od najzaslužnijih za ostanak u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Uslijedio je povratak na Rujevicu. Sudbina je htjela da je na riječkim vratima debitirao u Osijeku, u Gradskom vrtu, tamo gdje je počeo braniti sa svojim dječačkim snovima prije nego što je kao junior došao na Rujevicu, prije pet godina. I to u prvoj utakmici Nenada Bjelice na klupi Osijeka, koji je na kraju pobijedio s 3:0…

“Uživam baš u ovoj sezoni, lijepo je kad ti ide, kad igraš Europu, puno utakmicama. Uvjeti su dobri, sve je dobro kad igraš u dobrom klubu. No, znam koliko sam s druge strane morao i trpiti i koliko sam loših stvari prošao u karijeri, da bi danas bio tu i da bi uživao ono što imam danas”.

‘Ne mogu se još uspoređivati s Duvnjakom koji je najbolji rukometaš na svijetu’

Super je sve na kraju ispalo i s U-21 reprezentacijom s kojom je, pomalo i čudesno izborila plasman na Europsko prvenstvo 2021. Nije Nevistić doduše tada branio, bio je pričuva Adrianu Šemperu protiv Škotske i Dominiku Kotarskom protiv Litve, ali je zato sad u periodu u kojem će stalno biti u akciji. Voli on to…

“Tu utakmicu u Škotskoj nismo pobijedili, a nismo bili sigurni imamo li mi kakve još šanse za plasman. I eto, odigrali smo stvarno odlično protiv Litve, potrefile su nam se neke i druge utakmice, nasmiješila nam se i Božica Fortuna, i mislim da po kemiji i kvaliteti zaslužujemo biti na prvenstvu. Možemo se pokazati u dobrom svijetlu”, rekao nam je Ivan Nevistić koji dolazi iz Đakova, tog ponosnog slavonskog grada koji je Hrvatskoj dao jednog od najboljih rukometaša Domagoja Duvnjaka, a čini se i jednog od najboljih golmana u HNL-u. Ima nešto u Đakovu…

“Dobro je to za grad. Iako, ne mogu se još uspoređivati s Duvnjakom koji je najbolji rukometaš na svijetu. Ali da, to je sigurno lijepo. U Đakovu sam rođen, Đakovo je moj grad, naravno da mi je uvijek lijepo doći tamo. Stvarno, svake praznike, sve provodim tamo. U Đakovu mi je obitelj. Ponosan sam na to, volim s ponosom reći da sam iz Đakova. To je lijepa priča. Očito u Đakovu, inače više rukometnom gradu, ima puno talentirane djece. Vjerujem da će u budućnosti biti još više u gradu talentiranih sportaša”.

Nevistić je u Rijeci pokazao kako bi u budućnosti mogao biti i jedan od kandidata za A reprezentaciju Hrvatske. Uvijek mu je bio san stati među vratnice u dresu Vatrenih…

“Vjerojatno jesam zbog svojih obrana više u fokusu kod oba izbornika, ali ne volim vam ja sebe baš hvaliti, pogotovo ne preko medija, to neko medijsko guranje nije moj stil. Ja sam vam više onaj koji voli da njegova djela, obrane, kvaliteta govore za mene samog. Želim iz utakmice u utakmicu biti bolji. Da vam budem iskren, ne razmišljam baš o tome još. Razmišljam kako biti bolji, učiti bolje stvari, kako od osam lopti s pet metara na beka pogoditi njih sedam. Ili kako se bole postaviti u nekim situacijama. A da li će me pozvati u reprezentaciju, jesam li izbornicima u fokusu sad još više, to ovisi samo o meni i mojim igrama i napretku. Na meni je samo da naporno radim”.

Hrvatska po prvi put u povijesti EL imala dva golmana u momčadima kola

Inače, krajem studenog, nakon 4. kola EL, Hrvatska je po prvi put u povijesti natjecanja imala dva golmana u momčadima kola. Sjajnim nastupom u Napulju na tada još San Paolu, Nevistić je zaradio SofaScore ocjenu 8.0 i po tome je bio najbolje ocijenjeni vratar spomenutog kola u drugom po jačini europskom klupskom nogometnom natjecanju…

Iako je prošlog tjedna primio dva pogotka na stadionu koji po novom nosi ime velikog Diega Armanda Maradone, Nevistić je zbog svojih bravura na riječkim vratima zaslužio iznimno visoku ocjenu.

S druge strane, Vatrena jedinica Dominik Livaković i dalje je jedni europski vratar koji u kontinentalnim natjecanjima nije primio pogodak, isto kao i Dinamo momčad (gol razlika 6-0), koji je tada bio pobijedio u gostima austrijski Wolfsberger s 3:0. Livaković je, međutim, po SofaScoreu dobio nešto manju ocjenu od Livija, 7.9, ali ga je službena UEFA uvrstila u svoju idealnu momčad kola.

“Sigurno da je to velika stvar za hrvatski nogomet, to dosta govori o hrvatskim trenerima i golmanskoj školi u našoj zemlji. Uvijek smo imali dobre golmane. Liva je vratar koji brani na iznimno visokom nivou. Eto, samo pogledajte koliko nije primio gol u EL. To je veliki uspjeh, veliak stvar i nešto nevjerojatno. Svaka mu čast na tome”.

Nakon niza loših rezultata, Samir Toplak više nije trener nogometnog kluba Varaždin. Upravo nam je Toplak često hvalio Ivana Nevistića u razgovorima i govorio kako je “mali” TOP golman.

O odlasku Samira Toplaka s klupe Varaždina

“To sam vidio danas. Malo me iznenadilo, nisam to baš očekivao. Teško mi je komentirati jer ne znam što se događa unutra, u svlačionici ili između uprave i njega. No, kao netko tko je sa strane, stvarno me to iznenadilo. Mislio sam kako će ostati barem nekoliko godina u klubu, ipak se radi o čovjeku koji je jako dobar trener, koji zna svoj posao. Sjećam se kako nas je prošle sezone vodio, bilo je to na jako dobrom nivou. U HNL-u on je jedan od najiskusnijih i najboljih trenera. Njegovu kvalitetu nitko ne može osporiti. Tko zna, možda su u Varaždinu ove sezone očekivanja bila malo veća, nisu toliko bila realna, unatoč odlascima nekih igrača. Vjerujem da bi ostali u ligi da je Toplak ostao na klupi”, priča nam 195 centimetara visoki vratar. Inače, za golmane se priča kako su čudne biljke, pomalo i ludi. Da, nezahvalan je golmanski posao. Kad lopta završi u mreži, nekako je golman najčešće prvi na udaru jer ga je on dobio. Golmanove pogreške najviše se vide, pa kad i kojim slučajem obrana pogriješi, ali vratar je ta zadnja karika u obrani…

“To je dio posla golmana. Ako se želiš s tim baviti, onda to moraš prihvatiti. Sigurno da u nekim trenucima to nije lagano, non-stop si pod pritiskom. No, ja to volim jer uvijek moraš biti na sto posto, moraš biti koncentriran. Volim pritisak i uživam u tome”, zaključio je Ivan Nevistić.