SENZACIJA – PRVI TOPNIK HNL-A U TAJNOSTI DOGOVARA TRANSFER: Snimljen na kultnom stadionu u društvu Vatrenog?

Nemoguća misija bit će zadržati prvog topnika Prve HNL, Mirka Marića na Gradskom vrtu. Cijena mu je narasla, odigrao je najbolju sezonu u karijeri, u najboljim je godinama i realno vjerojatno je prerastao HNL pa je transfer jedina zdrava odluka koju mogu i on i klub donijeti.

Već se dosta pisalo o tome da Mirko Marić ima ponudu Glasgow Rangersa, gdje već igra jedan bivši igrač Osijeka, reprezentativac Borna Barišić. No, sada je došlo do velikog pomaka i ono što je bila spekulacija sada se polako pretvara u stvarnost.

Naime, Škoti ostaju bez glavnog napadača Alfreda Morelosa koji za 20 milijuna eura ide u Lille, a upražnjeno mjesto žele popuniti, čini se, baš Mirkom Marićem. Marić bi ih koštao nekih pet milijuna eura, plus minus, a škotski mediji tvrde da je Marić već bio u Glasgowu, da je obišao grad i razgledao stadion.

Da nisu daleko od istine možda govori i jedna objava s društvenih mreža. Riječ je o snimci s Ibrox stadiona gdje se može vidjeti nekoliko ljudi koji razgledavaju stadion. Nije baš najjasnije tko su ti ljudi, ali navijači su poprilično uvjereni da je to Marić u društvu Barišića i još neokoliko ljudi iz Rangersa, koji su mu pokazivali kultni stadion.

This look like someone being given a look round the stadium 👀 pic.twitter.com/8JwRxM2l8N

— Dunky (@duncspb74) July 28, 2020