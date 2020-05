SENZACIJA NA POMOLU: Hrvatski golman pred transferom života; Rijeka bi itekako od ovog mogla profitirati

‘Ne znam apsolutno ništa o tome da me žele, ali lijepo je to čuti’

Turski mediji pišu kako tamošnji velikan iz Istanbula Bešiktaš želi dovesti bivšeg vratara Rijeke Simona Slugu, koji brani za Luton Town.

Bešiktaš će Nijemca Lorisa Kariusa vratiti na Anfield u Liverpool i sada traži novog prvog golmana A momčadi, a Sluga se čini kao dovoljno dobra i jeftina opcija…

Rijeka transferirala Slugu u Englesku za 1,7 milijuna eura

Simon Sluga Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı https://t.co/uMIU0uyioO — haberkartali.net (@haberkartaIinet) May 2, 2020

Inače, Rijeka je transferirala Slugu u Englesku u srpnju prošle godine za 1,7 milijuna eura odštete, ali u kupoprodajni ugovor ugradila i klauzulu od daljnje prodaje.

Nije poznato u kojem postotku, ali obično se radi o 10 do 20 posto budućeg transfera. Simon je potpisao trogodišnji ugovor s novim engleskim drugoligašem koji se prošle sezone plasirao u Championship, drugi razred engleskog nogometa koji kvalitetom ne zaostaje za najjačim svjetskim ligama… Također, Sluga je rekao kako službenog kontakta još nije ni bilo.

“Svi žele igrati u klubu kao što je Bešiktaš. Ne znam apsolutno ništa o tome da me žele, ali lijepo je to čuti. Iako, ponavljam, nitko me nije kontaktirao”, rekao je Sluga čiju izjavu prenosi turski Haberkartali.net.