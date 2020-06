SEDAMNAESTOGODIŠNJAK UPISAO SE U POVIJEST BUNDESLIGE: Ova majstorija zauvijek će se pamtiti

Nogometaš Bayer Leverkusen Florian Wirtz postao je u subotu najmlađi strijelac u povijesti Bundeslige postigavši posljednji pogodak u porazu Bayera kod kuće od Bayerna (2:4).

Florian Wirtz is now the youngest goalscorer in Bundesliga's history.

Florian Wirtz – 17 years 1 month 3 days

Nuri Sahin – 17 years 2 months 21 days

Julian Draxler – 17 years 6 months 12 days

Timo Werner – 17 years 6 months 16 days

Christian Pulisic – 17 years 6 months 30 days pic.twitter.com/WtkVrFtkjv

